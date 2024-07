Olimpíadas 2024: Quando são as finais da Ginástica com Rebeca e Biles? Veja datas e onde assistir

A única final para a qual as duas não se classificaram foi nas barras paralelas. Na final por equipes as americanas ficaram em primeiro lugar, e o Brasil em quarto. No individual geral, além de Rebeca Andrade, a brasileira Flávia Saraiva também está classificada. Assim como na final da Trave, em que Júlia Soares também vai competir pelo Brasil.

A grande expectativa é a final do Salto, em que Rebeca inscreveu um salto inédito e, se realizá-lo, pode batizar o movimento com o seu nome. Biles, porém, é a favorita da modalidade, onde já tem um salto com o seu nome, o Biles II