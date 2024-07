Olimpíadas 2024: Rafaela Silva vai à semifinal do judô e fica a uma vitória da medalha

A brasileira Rafaela Silva começou bem as Olimpíadas de Paris 2024. Com duas vitórias incontestáveis, a judoca está classificada para a semifinal da competição e, portanto, a uma vitória de conquistar uma medalha na modalidade até 57kg. Na próxima fase ela vai encarar a coreana Huh Mimi. Caso vença, já garante uma medalha (ouro ou prata). Se perder, ainda tem a chance de disputar o bronze.

Judoca brasileira Rafaela Silva está classificada para a semifinal do judô Foto: Luis Robayo/LUIS ROBAYO

Nas oitavas de final Rafaela venceu, sem dificuldades, a turcomena Maysa Pardayeva por Ippon - pontuação mais alta do judô. Nas quartas de final, o roteiro se repetiu quase da mesma forma. Em uma luta rápida contra Eteri Liparterliani, da Geórgia, a brasileira pontuou com facilidade e venceu a luta. As semifinais da categoria até 57kg começam às 11h (de Brasília)