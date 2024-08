Olimpíadas 2024: Simone Biles se rende a Rebeca Andrade após ouro: ‘Não quero mais competir com ela’

Simone Biles provou que é inalcançável na ginástica ao levar seu segundo ouro nas Olímpiadas de Paris-2024, o sexto de sua vitoriosa carreira, que agora tem nove medalhas olímpicas. Mas em seu encalço continua Rebeca Andrade, a rival para a qual a superestrela americana da ginástica mais direciona palavras de elogio.

PUBLICIDADE Biles respondeu a duas perguntas sobre Rebeca depois da prova em que subiu ao lugar mais alto do pódio. Em todos momentos, mostrou profundo respeito e admiração pela brasileira, dona de quatro medalhas olímpicas. Seus gestos e palavras evidenciam que a americana não faz jogo de cena. “Essa medalha de ouro (no individual geral) significa o mundo pra mim, mas acho que não consigo mais competir com a Rebeca”, disse Biles, em tom de brincadeira, quando perguntada sobre sua jornada gloriosa em Paris. “Estou muito orgulhosa dela, ela chegou perto demais. Nunca tive uma atleta tão próxima”, completou, sorrindo.

Simone Biles e Rebeca Andrade, mais uma vez, mediram forças nesta quinta-feira. Foto: Loic Venance/AFP

Biles falou primeiro que Rebeca, que sentou ao lado da americana quando ela já dava entrevista na sala de coletiva. A campeã olímpica sussurrou a algum assessor da confederação de ginástica dos Estados Unidos pedindo que registrasse em foto as duas lado a lado enquanto ela falava.

“Depois do primeiro dia, eu estava morrendo de medo (da Rebeca). Eu estava tipo ‘o que está acontecendo?’ Eu nem sabia o que dizer porque não tinha me preparado pra isso, mas sabia o quão fenomenal ela era como atleta”, contou Biles, em mais uma declaração laudatória a brasileira.

Rebeca repetiu que é dela a honra de competir com a ginasta mais completa do planeta, mas deixou escapar que gosta de saber que causa problemas à oponente. “É legal saber que eu dei trabalho pra ela”, reconheceu”. “É a melhor do mundo, um fenômeno. É um orgulho competir ao lado dela. Ela tira o melhor de mim, assim como eu tiro dela. Muito feliz em saber que ela está aqui, que está bem, que ela está feliz ainda mais depois que passou em Tóquio”, acrescentou, mencionando a desistência da americana das competições pra dar atenção à sua saúde mental.

Biles já havia contado, inclusive a Rebeca, que não planeja competir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A brasileira ainda tem chão pela frente, embora tenha confirmado nesta quinta-feira que não mais competirá no individual geral. “Eu já trabalhei isso na minha cabeça. Queria muito que hoje fosse uma competição especial pra mim e foi porque, pra mim, foi o último individual geral”.