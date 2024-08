Olimpíadas 2024: sobremesa viraliza após ‘vício’ de atleta; veja

Uma sobremesa da Vila Olímpica francesa está viralizando nas redes sociais devido ao seu delicioso sabor. O muffin de chocolate das Olimpíadas de Paris 2024 se tornou o assunto culinário dos Jogos Olímpicos após o atleta norueguês Henrik Christiansen se viciar no doce.

Tudo começou no perfil do TikTok do nadador, onde ele publicou um vídeo em que avaliava as comidas servidas no complexo esportivo. O macarrão ao pesto com porco recebeu uma nota “7/10″, os bolinhos de camarões receberam um “8/10″ e o guioza de frango foi avaliado com um “6/10″.

O nadador norueguês Henrik Christiansen viralizou no TikTok após se apaixonar por muffins de chocolate das Olimpíadas de Paris 2024 Foto: @henrikchristians1 via TikTok

O bolinho de chocolate, no entanto, conquistou o coração do europeu e recebeu um sonoro “11/10″. O muffin é imenso, sendo recheado por pequenos pedaços de chocolate e calda do mesmo sabor.

O vídeo viralizou na plataforma chinesa e já conta com mais de 3 milhões de visualizações. Christiansen, que foi apelidado de "homem-muffin", aproveitou a fama repentina e continuou a produzir conteúdo sobre a iguaria francesa. No perfil, o atleta até mesmo brincou com sua motivação olímpica. Em um dos vídeos, ele afirma que só está em Paris por conta da sobremesa. Em outro, aparece com a cara suja de chocolate e um grande sorriso no rosto.

Outros atletas também se renderam a fama do doce e se filmaram provando a comida. A reação de quase todos é unânime: o muffin é realmente tudo isso.

O nadador norueguês Henrik Christiansen participa dos 1500 metros livres nas Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Essa é a terceira Olimpíada do atleta de 27 anos. Além de Paris, ele também esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e de Tóquio. Christiansen participou dos 800 e dos 1500 metros livres na França. Ele, no entanto, não se classificou para as finais.