Olimpíadas 2024: Tudo o que você precisa saber sobre os Jogos de Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024, 100 anos depois da segunda edição na Cidade Luz e a 30ª da era moderna, começam no mês de julho e o Estadão traz para você um guia sobre as principais coisas que você precisa saber sobre o evento.

Cerimônia de Abertura

A Cerimônia de Abertura acontecerá no dia 26 de julho, às 14h30, no horário de Brasília. Ela ocorrerá nas margens do Rio Sena, passando por monumentos e edifícios históricos de Paris. O local da Pira Olímpica ainda não foi revelado

Cerimônia de Encerramento

A Cerimônia de Encerramento acontecerá no dia 11 de agosto, sem horário definido. Ela ocorrerá no Stade de France, em Saint-Denis, ao norte da cidade de Paris.

Preparativos para a cerimônia de abertura no Rio Sena na Olimpíada Foto: Thomas Padilla/AP

Tocha Olímpica

A tocha olímpica já está em sua turnê pela França e o design chamou a atenção pela união de significados. O desafio de representar um dos mais tradicionais símbolos olímpicos foi do designer Mathieu Lehanneur, que escolheu um visual metálico e dourado para o corpo. Ondas representam o movimento da águas que rondarão os Jogos, desde o Rio Sena, o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, além do Mar Mediterrâneo, de onde veio a chama original. As curvas suaves e linhas arredondadas representam a paz e o design simétrico e igual para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos representam a igualdade.





Emblema da Olimpíada

O Logo de Paris 2024 tem nome: Marianne. O símbolo une a medalha de ouro, a tocha olímpica e o símbolo da mulher comum da Revolução Francesa, representada no quadro de 1830 A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, como a mulher que carrega a bandeira tricolor da França.

Mascotes Olímpicos

Os mascotes da Olimpíada de Paris 2024 são as Phryges Olímpica e Paralímpica, inspiradas no barrete frígio, gorro símbolo da Revolução Francesa e dos valores do republicanismo e da liberdade na França e no mundo, representados em quadros e outros simbologias nacionais. Segundo o COI, os mascotes querem revolucionar e mostrar ao mundo que o esporte pode mudar tudo e que merece ter um papel de destaque na sociedade.

Medalhas

As medalhas de bronze, prata e ouro terão a região dos metais com raios de luz esculpidos até o centro, com um hexágono com uma parte do ferro original da Torre Eiffel. Na parte de trás estará esculpido símbolos que remetem tanto a tradição histórica dos Jogos Olímpicos e também à símbolos franceses.

Vila Olímpica

A Vila Olímpica fica na divisa entre as cidades de Saint-Denis, Saint Ouen e L’Île-Saint-Denis na região metropolitana de Paris. Ela acomodará 14.250 pessoas nos Jogos Olímpicos e 8.000 nos Jogos Paralímpicos, com 82 edifícios, 3 mil apartamentos e 7.200 quartos. O restaurante será 24 horas, com mais 3 mil lugares e com a entrega de mais de 60.000 refeições. No local, um centro médico com disponibilidade ininterrupta.

Depois da Olimpíada e da Paralimpíada, a Vila se tornará em um bairro com 2.500 novas casas, uma moradia estudantil, um hotel, parques, lojas, escritórios e sede de serviços municipais.

Pictogramas dos esportes

O COI já divulgou os designs que representam as modalidades que serão disputadas em Paris 2024. Eles utilizam um visual minimalista e geométrico, utilizando linhas diagonais como base para construção.

Modalidades e atletas

Serão 45 modalidades, duas delas novas (Breakdance e Canoagem Slalom Extremo), disputadas em 319 eventos em 35 localidades. Serão aproximadamente 10.500 atletas, divididos entre 5.250 homens e 5.250 mulheres, de uma estimativa de 206 confederações diferentes. Participação Brasileira São 276 atletas no total, sendo 153 nas disputas femininas: 55% dos representantes brasileiros. O País terá atletas em 39 modalidades: Atletismo, Badminton, Basquete, Boxe, Canoagem Slalom, Canoagem Velocidade, Ciclismo BMX Freestyle, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo Estrada, Ciclismo Mountain Bike, Esgrima, Futebol, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica de Trampolim, Handebol, Hipismo Adestramento, Hipismo CCE, Hipismo Saltos, Judô, Levantamento de Pesos, Natação, Natação em Águas Abertas, Pentatlo Moderno, Remo, Rugby 7, Saltos Ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei, Vôlei de Praia e Wrestling.

Onde assistir

Os Jogos Olímpicos de Paris irão ser transmitidas pela Rede Globo, na televisão aberta, e pelo SporTV, na televisão por assinatura. Na internet, os jogos serão transmitidos no YouTube, pelo canal da CazéTV.