Olimpíadas 2024: veja os resultados do Brasil em Paris neste sábado, 10/08

O Brasil joga as últimas chances de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste sábado, 10. E uma delas pode ser logo o ouro inédito no futebol feminino. Com ou sem Marta, a seleção encara os Estados Unidos.

No vôlei, as mulheres brasileiras disputam o terceiro lugar contra a Turquia, em busca do bronze.

Escalação brasileira, com ou sem Marta, ainda é dúvida. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Veja os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024 neste sábado, 10/08

Pentatlo moderno

Isabela Abreu - semifinal A - em disputa.

Canoagem velocidade

Ana Paula Vergutz - caiaque individual (K1) 500m - eliminada em 8º lugar na semifinal 3.

6h50 - Valdenice Conceição do Nascimento - canoa individual (C1) 200m (semifinal).

Levantamento de peso

11h - Laura Nascimento Amaro - categoria até 81kg (disputa por medalha).

Futebol

12h - Brasil x Estados Unidos - final.

Vôlei

12h15 - Brasil x Turquia - disputa pelo bronze.