Olimpíadas 2024: Willian Lima garante 1ª medalha do Brasil; Larissa Pimenta disputa bronze

Depois de um primeiro dia sem medalhas, o Brasil garantiu neste domingo o primeiro pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. Willian Lima derrotou Gusman Kyrgyzbayev, do Casaquistão, e avançou para a final na categoria até 66kg no judô. Aos 24 anos, o judoca do clube Pinheiros disputa a primeira Olimpíada de sua carreira; com a classificação para a decisão, ele encara o japonês Hifumi Abe ainda neste domingo, na Arena Campo de Marte, em Paris.

PUBLICIDADE Willian é o primeiro finalista do judô masculino do Brasil desde Sydney-2000. Os últimos haviam sido Tiago Camilo (73kg) e Carlos Honorato (90kg), que conquistaram as últimas pratas da modalidade em ambos os gêneros. O último ouro do judô masculino foi de Rogério Sampaio, em Barcelona-1992. Número 8 no ranking mundial, Willian chegou para a disputa com problemas no ombro e na canela – que utilizou proteção no combate. Kyrgyzbayev abusou nos chutes nessa região ao longo do combate e recebeu duas punições por isso. A pouco mais de um minuto para o fim, o brasileiro precisou de atendimento médico; no retorno, sofreu punição antes do golden score.

Willian Lima se classifica para a decisão do judô até 66kg em Paris. Foto: Luis Robayo/ AFP

Na reta final, Willian soube controlar os avanços do casaque, que continuava com chutes baixos – fato que gerou reclamações do brasileiro ao longo da luta. Ele conseguiu um ippon, após seis minutos de combate, para garantir a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos.

O duelo com Abe na decisão será o mais complicado até aqui. Atual campeão olímpico e dono de três títulos mundiais, o judoca é favorito e derrotou Denis Vieru, da Moldávia, na semifinal.

O caminho de Willian até a decisão foi com o emoção. Contra o usbeque Sardor Nurillaev, venceu a poucos segundos do fim. Nas oitavas de final, Liam derrotou o turcomeno Serdar Rahimov, que levou três punições, número máximo no judô, que gera desclassificação. Já nas quartas, a vitória veio sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei.

Willian entrou para o clube Pinheiros em 2015, como um dos mais novos da equipe. Em 2023, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, conquistou a medalha de bronze na categoria e a de prata pela participação na equipe mista do Brasil.

Larissa Pimenta vai disputar o bronze

O judô brasileiro ainda pode terminar o dia com duas medalhas. Na repescagem, Larissa Pimenta venceu Mascha Ballhaus na categoria até 52kg e irá disputar a medalha de bronze. Assim como seu compatriota, ela levou a luta para o golden score e conseguiu ippon após 6min55 de luta. Ela disputará o bronze daqui a pouco contra Odette Giuffrida, da Itália.

Larissa Pimenta derrotou Mascha Ballhaus na repescagem e disputará a medalha de bronze. Foto: Luis Robayo/AFP

Também judoca do clube Pinheiros, tem duas medalhas em Grand Slam, o segundo torneio mais importante da modalidade (um bronze em 2023 e uma prata em 2024). Além disso, ela é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e ocupa a décima posição do ranking mundial.

No caminho até a disputa pela medalha de bronze, derrotou a britânica Chelsie Giles, terceiro lugar em Tóquio. Também derrotou Djamila Silva, de Cabo Verde. Nas quartas de final, perdeu para a francesa Amandine Buchard, antes de encarar a repescagem contra a alemã.