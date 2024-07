Organização das Olimpíadas pede desculpas por identificar Coreia do Sul como Coreia do Norte

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 anunciaram que pediram “desculpas profundas” por apresentar os atletas da Coreia do Sul como Coreia do Norte durante a cerimônia de abertura no Rio Sena nesta sexta-feira.

Os atletas sul-coreanos agitavam a bandeira do seu país no barco e foram anunciados em francês e inglês como República Popular Democrática da Coreia. A Coreia do Sul é a República da Coreia. "Pedimos desculpas profundamente pelo erro que ocorreu ao apresentar a delegação coreana durante a transmissão da cerimônia de abertura", divulgou o Comitê Olímpico Internacional, em coreano, nas redes sociais.

The boat carrying team South Korea makes its way down the Seine in Paris, France, during the opening ceremony of the 2024 Summer Olympics, Friday, July 26, 2024. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Foto: Rebecca Blackwell/AP

O vice-ministro sul-coreano de Cultura, Esportes e Turismo, Jang Mi Ran, solicitou uma reunião com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para tratar sobre o incidente. Também foi solicitado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul que apresentasse “uma forte queixa” junto do governo francês.

O comunicado do Ministério de Esportes afirmou ainda que o Comitê Olímpico da Coreia do Sul pediu separadamente aos organizadores dos Jogos de Paris-2024 que evitassem a repetição de incidentes semelhantes.

A península coreana está dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A placa azul no barco que transportava os atletas sul-coreanos na cerimônia de abertura no Sena mostrava o nome correto.