O SuperBike Brasil anunciou, na noite deste sábado, dia 30 de novembro, a morte do piloto João Eloi, de 57 anos. O motociclista sofreu um acidente durante prova da classe SuperSport 400cc Escola, realizada no autódromo de Interlagos. A categoria não disse se as corridas deste domingo serão realizadas.

Segundo a organização do evento, Eloi foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado via ambulância UTI até a sala de emergência do autódromo. Porém, acabou não resistindo aos ferimentos. No acidente, ele acabou tendo um atrito com outro piloto e bateu com extrema violência no muro externo do circuito, sendo jogado para longe já desacordado. Este é o sétimo acidente com vítima fatal no SuperBike em Interlagos em apenas 7 anos, sendo a segunda só em 2024. Em junho, o argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu em um treino livre da Honda Junior Cup.

Piloto da SuperBike Brasil morre em Interlagos; categoria soma 7 fatalidades em 7 anos Foto: Reprodução/Instagram @eloi4561

Em 2019, a prefeitura de São Paulo chegou a suspender as corridas de moto no tradicional autódromo paulistano. A determinação, porém, durou pouco tempo. A própria Honda chegou a ficar de fora por apenas 2 meses, mas acabou retornando. A Yamaha saiu e nunca mais voltou.

Os outros acidentes que deixaram vítimas fatais foram: Sérgio dos Santos em julho-2017; Rogério Munuera em junho-2018; Maurício Paludete em abril-2019; Danilo Berto em maio-2019; e Matheus Barbosa em novembro-2020.

O Superbike Brasil é um campeonato que ocorre sem a autorização da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Confira, abaixo, a nota oficial do SuperBike Brasil:

O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto João Eloi, de 57 anos. Na tarde deste sábado (30), o sul-caetanense sofreu uma queda durante a corrida da categoria SuperSport 400cc - Escola, válida pela nona etapa do SuperBike Brasil, sediada no Autódromo de Interlagos.

Apesar do pronto atendimento realizado pela equipe de resgate do campeonato, em ambulância UTI, seguido pelo rápido encaminhamento para a sala de emergência do autódromo, João acabou falecendo ainda no ambulatório.

A organização do SuperBike Brasil se disponibiliza a prestar total assistência à família do piloto. Além disso, todos da equipe do campeonato estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de João.