Olimpíadas: porta-bandeira da Itália perde aliança e faz carta de desculpa a mulher; leia

Entre todas as histórias inusitadas que envolveram os atletas olímpicos durante a Cerimônia de Abertura, a ‘saga’ vivida pelo porta-bandeiras da Itália, Gianmarco Tamberi, foi uma das que mais chamou atenção. O campeão olímpico no salto em altura nos Jogos de Tóquio relatou em uma carta para sua esposa que havia perdido a aliança de casamento durante o desfile nas Olimpíadas de Paris-2024.

No texto, publicado nas redes sociais, Tamberi conta que viu o anel escapar dos seus dedos e, segundo ele, desfilar, voar e mergulhar dentro do famoso rio Sena, em Paris. “Segui-a com um olhar até a ver caindo dentro do barco. Um vislumbre de esperança... Mas infelizmente o salto estava na direção errada e depois de rodar mais de mil vezes no ar vi ela mergulhar na água como se fosse o único lugar que ela queria estar”, escreveu.

El italiano Gianmarco Tamberi agita la bandera del país durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, el viernes 26 de julio de 2024. (AP Foto/Luca Bruno) Foto: Luca Bruno/AP

PUBLICIDADE A ‘carta de desculpas’ para Chiara Bontempi é recheada de humor, emoção e romancismo por parte do competidor. Nos comentários, os seguidores se divertiram e elogiaram o lado poético do competidor na sua escrita. Tamberi afirmou que não gostaria de arranjar desculpas, mas imagina que a aliança tenha caído talvez, pelos quilos a menos na preparação para as Olimpíadas ou pelo “entusiasmo incontrolável”, como ele escreveu, de ser o porta-bandeiras de seu país na abertura dos Jogos.

No fim, abriu a possibilidade da esposa também jogar sua aliança no rio Sena, dessa vez proposital, para que elas fiquem juntas no leito do rio. “Ficará para sempre no leito do rio da cidade do amor (...) se quiser, atiraremos sua aliança no rio também para que elas fiquem juntas para sempre. Teremos mais uma desculpa para renovar nossos votos, como você sempre pediu”, encerra a carta.

Memes com a situação também tomaram conta das redes sociais. O próprio atleta colocou em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da esposa e, no fim, mostra uma montagem feita do seu rosto com o personagem de Senhor dos Anéis, que também vê seu anel se perdendo em uma das cenas mais icônicas do filme.

Medalha de ouro dividida

Tamberi também protagonizou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, uma das histórias mais marcantes da competição. Na final do salto em altura, o competidor italiano terminou empatado com o catari Mutaz Barshim. Ambos alcançaram a marca de 3,71m e ouviram dos árbitros que tinham duas escolhas: terminarem empatados na disputa, com dois ouros, ou estenderem a competição até que um falhasse no salto.

Publicidade

As imagens mostram a dupla confirmando que preferiam dividir o pódio e comemorando a medalha de ouro juntos. Até então, essa foi a primeira e única situação em mais de 100 anos de competição onde houve um primeiro lugar dividido numa prova.

Relembre o momento da decisão em Tóquio e veja memes sobre a situação inusitada