Programação das Olimpíadas 2024, quinta-feira, 8/8: veja onde assistir ao vivo e horários

O décimo quinto dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 promete fortes emoções com diversas finais e semifinais em modalidades. Para o Brasil, os destaques são no vôlei feminino, onde as meninas de José Roberto Guimarães encaram os Estados Unidos na semi. Ana Marcela Cunha tenta repetir o ouro em Tóquio na maratona aquática. E Ana Patrícia e Duda brigam por uma vaga na decisão do vôlei de praia.

Programação décimo quinto dia, 08 de agosto (modalidades com brasileiros em negrito)

Atletismo

05:05 - Heptatlo - 100m com barreiras Feminino

05:25 - Arremesso de Peso Feminino - Classificação (Ana Caroline Silva e Livia Avancini)

05:35 - 100m com barreiras Feminino - Repescagem

06:05 - Heptatlo - Salto em Altura Feminino

06:10 - Revezamento 4x100m Feminino - 1ª Rodada

06:35 - Revezamento 4x100m Masculino - 1ª Rodada

07:00 - 800m Masculino - Repescagem

14:35 - Heptatlo - Arremesso de Peso Feminino

14:35 - 1.500m Feminino - Semifinal

15:00 - Salto em Distância Feminino - Final

15:25 - Lançamento de Dardo Masculino - Final (Luiz Mauricio)

15:30 - 200m Masculino - Final

15:55 - Heptatlo - 200m Feminino

16:25 - 400m com Barreiras Feminino - Final

16:45 - 110m com barreiras Masculino - Final

Basquete

12:30 - Masculino - Semifinal

16:00 - Masculino - Semifinal

Boxe

16:30 - 57kg Masculino - Semifinais

17:02 - 75kg Feminino - Semifinais

17:34 - 51kg Masculino - Final

17:51 - 54kg Feminino - Final

Canoagem Velocidade

05:30 - Canoa Individual (C1) 200m Feminino - Eliminatórias (Valdenice do Nascimento)

06:20 - C2 500m Masculino - Semifinais (Isaquias e Jacky)

06:40 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Feminino - Semifinal 1

06:50 - K4 500m Masculino - Semifinais

07:40 - Canoa Individual (C1) 200m Feminino - Quartas de final

08:20 - C2 500m Masculino - Finais

08:40 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Feminino - Final A

08:50 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Masculino - Final A

Ciclismo de Pista

12:00 - Omnium Masculino, Scratch Race 1/4

12:18 - Keirin Feminino - Quartas de final

12:38 - Omnium Masculino, Tempo Race 2/4

13:01 - Velocidade masculino, quartas de final

13:15 - Keirin Feminino - Semifinais

13:25 - Omnium Masculino, Corrida de Eliminação 3/4

14:01 - Keirin Feminino - Finais

14:27 - Omnium Masculino, Corrida por Pontos 4/4

15:04 - Velocidade masculino - Disputa do 5º ao 8º lugares

Escalada Esportiva

05:00 - Feminino - Boulder e Lead - Semifinal Lead

07:35 - Masculino Speed - Quartas de final

07:46 - Speed Masculino - Semifinais

07:54 - Masculino Speed - Final

Futebol

12:00 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#31)

Ginástica Rítmica

05:00 - Competição individual geral, classificatória - Parte 1 de 2

10:00 - Competição individual geral, classificatória - Parte 2 de 2

Golfe

04:00 - Feminino - Jogo por tacadas individual - Rodada 2

Handebol

11:30 - Feminino - Semifinal

16:30 - Feminino - Semifinal

Hóquei sobre Grama