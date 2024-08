Programação das Olimpíadas 2024, sábado, 3/8: veja onde assistir ao vivo e horários

O décimo dia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, 3 de agosto, será palco de grandes jogos em diversas modalidades, incluindo basquete, handebol, vôlei e vôlei de praia. O destaque fica para o confronto entre Estados Unidos e Porto Rico no basquete masculino, a partida entre Brasil e Angola no handebol feminino e as emocionantes quartas de final do futebol feminino. Confira a programação para este sábado:

Programação do décimo dia, 3 de agosto (modalidades com brasileiros em negrito):

Atletismo

05:05 - Decatlo - 110m com barreiras Masculino (Fernando Balotelli)

05:10 - Salto com Vara Masculino Classificação

05:35 - 100m Masculino - Rodada Preliminar

06:00 - Ciclismo de Estrada - Prova de estrada masculina

06:10 - 800m Feminino Repescagem (Flavia de Lima)

06:45 - 100m Masculino 1ª Rodada

07:00 - Decatlo - Lançamento de Disco Masculino - Grupo B (Fernando Balotelli)

14:10 - Decatlo - Lançamento de Dardo Masculino - Grupo A (Fernando Balotelli)

14:15 - 1.500m Masculino - Repescagem

14:35 - Arremesso de Peso Masculino - Final

14:50 - 100m Feminino - Semifinal

15:10 - Decatlo - Lançamento de Dardo Masculino - Grupo B (Fernando Balotelli)

15:20 - Salto Triplo Feminino - Final

15:55 - Revezamento 4x400m Misto - Final

16:20 - 100m Feminino - Final

16:45 - Decatlo - 1.500m Masculino (Fernando Balotelli)

Badminton

03:30 - Simples Feminino - Quartas de final

10:00 - Duplas Femininas - Finais

Basquete

06:00 - Feminino - Fase de Grupos A (#29) - China vs Porto Rico

08:30 - Feminino - Fase de Grupos A (#30) - Sérvia vs Espanha

12:15 - Masculino - Fase de Grupos - Grupo C (#31) - Porto Rico vs EUA

16:00 - Masculino - Fase de Grupos - Grupo C (#32) - Sérvia vs Sudão do Sul

Basquete 3x3

12:30 - Feminino - Fase de Grupos (#49) - Azerbaijão vs Canadá

13:00 - Feminino - Fase de Grupos (#50) - Espanha vs Alemanha

13:35 - Feminino - Fase de Grupos (#51) - França vs Austrália

14:05 - Feminino - Fase de Grupos (#52) - China vs EUA

16:30 - Feminino - Play-in

17:05 - Feminino - Play-in

Boxe

10:30 - 57kg Masculino - Quartas de Final

10:30 - 71kg Masculino - Quartas de Final

11:02 - 71kg Masculino - Quartas de Final

11:34 - 50kg Feminino - Quartas de Final

12:06 - 66kg Feminino - Quartas de Final

12:38 - 60kg Feminino - Semifinal

15:00 - 57kg Masculino - Quartas de Final

15:32 - 71kg Masculino - Quartas de Final

16:04 - 50kg Feminino - Quartas de Final

16:36 - 66kg Feminino - Quartas de Final

17:08 - 60kg Feminino - Semifinal (Bia Ferreira)

Canoagem Slalom

10:30 - Caiaque Cross Feminino Rodada 1 (Ana Sátila)

11:40 - Caiaque Cross Masculino Rodada 1

13:05 - Caiaque Cross Feminino - Repescagem

13:45 - Caiaque Cross Masculino - Repescagem

Ciclismo de Estrada

06:00 - Prova de estrada masculina (Vinicius Costa)

Esgrima

08:00 - Sabre por equipes feminino, quartas de final

09:30 - Sabre por equipes feminino, classificação 5º - 8º lugar

10:20 - Sabre por equipes feminino, semifinais

11:10 - Sabre por equipes feminino, finais

14:00 - Sabre por equipes feminino, finais

Futebol

10:00 - Feminino - Quartas de final (#20) - EUA x Japão

12:00 - Feminino - Quartas de final (#21) - Espanha x Colômbia

14:00 - Feminino - Quartas de final (#22) - Canadá x Alemanha

16:00 - Feminino - Quartas de final (#19) - Brasil x França

Ginástica Artística

10:30 - Solo masculino, final

11:20 - Salto feminino, final (Rebeca Andrade)

12:16 - Cavalo com alças masculino, final

Golfe

04:00 - Masculino - Jogo por tacadas individual - Rodada 3 Handebol 04:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#25) - Hungria vs Países Baixos

06:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#26) - Espanha vs França

09:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#27) - Brasil vs Angola

11:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#28) - Eslovênia vs Suécia

14:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#29) - Noruega vs Alemanha

16:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#30) - Dinamarca vs República da Coréia Hipismo 05:00 - Adestramento por equipes - Grande Prêmio Especial Hóquei sobre Grama 05:00 - Feminino, fase de grupos - grupo B (#W25) - Grã-Bretanha vs Argentina

05:30 - Feminino, fase de grupos - grupo A (#W26) - Países Baixos vs Japão

07:45 - Feminino, fase de grupos - grupo B (#W27) - Austrália vs Espanha

08:15 - Feminino, fase de grupos - grupo B (#W28) - EUA vs África do Sul

12:00 - Feminino, fase de grupos - grupo A (#W29) - China vs França

14:45 - Feminino, fase de grupos - grupo A (#W30) - Alemanha vs Bélgica Judô 03:00 - Equipe Mista - Rodada Preliminar

11:00 - Equipe mista - Último bloco Natação 06:00 - 50m livre Feminino - Baterias

06:00 - 1500m livre Masculino - Baterias

06:00 - Revezamento 4x100m Medley Masculino - Baterias

06:00 - Revezamento 4x100m Medley Feminino - Baterias

15:30 - 100m borboleta Masculino - Final

15:37 - 50m livre Feminino - Semifinais

16:01 - 200m Medley Individual Feminino - Final

16:08 - 800m livre Feminino - Final

16:34 - Revezamento 4x100m Medley Misto - Final Polo Aquático 05:30 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#19) - Espanha vs Japão

07:05 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#20) - Croácia vs Grécia

10:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#21) - Austrália vs Hungria

11:35 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#22) - Montenegro vs EUA

14:30 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#23) - Sérvia vs França

16:05 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#24) - Itália vs Romênia Remo 04:30 - Skiff simples feminino, finais (Beatriz Cardoso)

04:42 - Skiff simples masculino, finais (Lucas Verthein)

05:50 - Oito com timoneiro Feminino - Final A

06:10 - Oito com timoneiro Masculino - Final A Surfe 19:36- semifinal masculina (Gabriel Medina)

20:48 - semifinal feminina (Tatiana Weston-Webb)

21:24 - disputa de medalhas de bronze e ouro Tênis 07:00 - Roland-Garros - Quadra Philippe-Chatrier - Ordem de jogo disponível na noite anterior Tênis de Mesa 08:30 - Individual Feminino - Disputa pela medalha de bronze

09:30 - Individual Feminino - Disputa pela medalha de ouro Tiro com Arco 04:30 - Individual Feminino - Oitavas de Final (Ana Luiza Caetano)

08:00 - Individual Feminino - Quartas de final

08:52 - Individual Feminino - Semifinais

09:33 - Individual Feminino - Dispusta da Medalha de Bronze (#159)

09:46 - Individual Feminino - Disputa da Medalha de Ouro (#160) Tiro Esportivo 04:00 - Skeet Masculino - Classificação - Dia 2

04:00 - Skeet Feminino - Classificação - Dia 1 (Georgia Bastos)

04:30 - Pistola 25m Feminino - Final

06:00 - Pistola de tiro rápido 25m Masculino - Treino Pré-Evento

10:30 - Skeet Masculino - Final Vela 07:15 - Dinghy Masculino (Bruno Fontes)

09:25 - Dinghy Feminino (Gabriela Kidd)

10:45 - Multicasco Misto

12:05 - Dinghy Misto Vôlei 04:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo C (#13) - Países Baixos vs República Dominicana

08:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#14) - Japão vs Quênia

12:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#17) - Polônia vs Itália

16:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#18) - Canadá vs Sérvia Vôlei de Praia 04:00 - Masculino - Fase preliminar - Grupo C (#33) - GER EHLERS/WICKLER vs POL BRYL/LOSIAK

05:00 - Masculino - Fase preliminar - Grupo C (#27) - AUS HODGES/SCHUBERT vs FRA BASSEREAU/LYNEEL

06:00 - Feminino - Fase preliminar - Grupo D (#28) - SUI ESMEE/ZOE vs PAR POLETTI/MICHELLE

07:00 - Feminino - Fase preliminar - Grupo F (#30) - ESP ALVAREZ M/MORENO vs GER LUDWIG/LIPPMANN

11:00 - Feminino - Fase preliminar - Grupo F (#36) - FRA PLACETTE/RICHARD vs SUI HUBERLI/BRUNNER

12:00 - Feminino - Fase preliminar - Grupo D (#34) - CAN MELISSA/BRANDIE vs LAT TINA/ANASTASIJA

13:00 - Masculino ou Feminino - Jogo da Rodada Lucky Loser

16:00 - Masculino ou Feminino - Jogo da Rodada Lucky Loser

17:00 - Masculino ou Feminino - Jogo da Rodada Lucky Loser

18:00 - Masculino ou Feminino - Jogo da Rodada Lucky Loser Onde assistir A transmissão no Brasil será feita pela Rede Globo, através da TV Globo, Sportv, ge e Globoplay. Além disso, a Cazé TV também transmitirá de forma gratuita algumas competições em seu canal do Youtube e na Twitch.