Programação das Olimpíadas 2024, segunda-feira, 5/8: veja onde assistir ao vivo e horários

O décimo segundo dia dos Jogos Olímpicos de Paris será cheio de decisões. A manhã começa agitada com as finais da ginástica artística - a trave de equilíbrio feminina e o solo feminino -, ambas modalidades que contarão com Rebeca Andrade e Simone Biles. À tarde, é hora de Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb nas semifinais do surfe.

O vôlei de praia e de quadra tem suas fases decisivas com o Brasil em ação nas areias com Ana Patrícia e Duda nas oitavas de final, e o time de Bernardinho contra os Estados Unidos nas quartas.

Foto: Marina Ziehe/COB

Programação das Olimpíadas na segunda, 5/8 (modalidades com brasileiros em negrito)

Atletismo

05:05 - 400m com barreiras Masculino - 1ª Rodada (Alison dos Santos e Mateus Lima)

05:10 - Lançamento de Disco Masculino Classificação - Grupo A

05:40 - Salto com Vara Feminino - Classificação (Juliana Campos)

05:50 - 400m com barreiras Feminino - Repescagem (Chayenne Silva)

06:20 - 400m Masculino - Repescagem (Lucas Carvalho)

06:35 - Lançamento de Disco Masculino Classificação - Grupo B

06:55 - 400m Feminino - 1ª Rodada (Tiffani Marinho)

07:50 - 200m Feminino - Repescagem (Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins)

14:00 - Salto com Vara Masculino - Final

14:04 - 3.000m Obstáculos Masculino - 1ª Rodada

14:55 - 200m Masculino - 1ª Rodada (Renan Correa)

15:30 - Lançamento de Disco Feminino - Final

15:45 - 200m Feminino - Semifinal

16:10 - 5.000m Feminino - Final

16:45 - 800m Feminino - Final

Badminton

04:45 - Simples Feminino - Finais

09:30 - Simples Masculino - Finais

Basquete 3x3

12:30 - Feminino - Semifinal

13:00 - Masculino - Semifinal

13:30 - Feminino - Semifinal

14:00 - Masculino - Semifinal

16:00 - Feminino - Disputa pelo bronze (#65)

16:30 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#66)

17:00 - Feminino - Disputa pelo ouro (#67)

17:30 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#68)

Canoagem Slalom

10:30 - Caiaque Cross Feminino - Quartas de final (Ana Sátila)

10:52 - Caiaque Cross Masculino - Quartas de final

11:15 - Caiaque Cross Feminino - Semifinal

11:28 - Caiaque Cross Masculino - Semifinal

11:43 - Caiaque Cross Feminino - Final

11:48 - Caiaque Cross Masculino - Final

Ciclismo de Pista

12:00 - Velocidade por equipes feminino - Classificatórias

12:27 - Perseguição por equipes masculino - Classificatórias

13:55 - Velocidade por equipes feminino - Primeira Rodada

14:09 - Velocidade por equipes masculino - Classificatórias

14:46 - Velocidade por equipes feminino, finais

Escalada Esportiva

05:00 - Masculino - Boulder e Lead - Semifinal Boulder

08:00 - Speed Feminino - Classificação de Qualificação

08:35 - Speed Feminino, Classificação - Eliminatórias

Futebol

13:00 - Masculino - Semifinal (#30) - Vencedor 26 vs Vencedor 28

16:00 - Masculino - Semifinal (#29) - Vencedor 25 vs Vencedor 27

Ginástica Artística

06:45 - Barras paralelas masculinas, final

07:38 - Trave de equilíbrio feminina, final (Rebeca Andrade e Julia Soares)

08:33 - Barra fixa masculina, final

09:23 - Solo feminino, final (Rebeca Andrade, Julia Soares e Jade Barbosa)

Hipismo

09:00 - Saltos Individual - Classificação (Rodrigo Pessoa, Yuri Mansur e Stephan Barcha)

Hóquei sobre Grama