Programação das Olimpíadas 2024, sexta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando ao fim. O antepenúltimo dia promete fortes emoções aos fãs do esporte. No futebol, o dia começa com a disputa pela medalha de bronze no feminino às 10h, seguida pela grande final masculina às 13h. As areias da serão palco das disputas do vôlei de praia feminino, com a disputa da grande final às 17h30, com a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda. Confira a programação completa:

Medalhas Olimpíada de Paris 2024 Foto: Foto: Reprodução/Olympics

Programação do décimo sexto dia (09 de agosto):

Atletismo

05:05 - Heptatlo - Salto em Distância Feminino

05:40 - Revezamento 4x400m Feminino - 1ª Rodada

06:05 - Revezamento 4x400m Masculino - 1ª Rodada

06:20 - Heptatlo - Lançamento de Dardo Feminino - Grupo A

06:30 - 800m Masculino - Semifinal

07:05 - 100m com barreiras Feminino - Semifinal

07:30 - Heptatlo - Lançamento de Dardo Feminino - Grupo B

14:30 - Revezamento 4x100m Feminino - Final

14:40 - Arremesso de Peso Feminino - Final

14:45 - Revezamento 4x100m Masculino - Final

15:00 - 400m Feminino - Final

15:10 - Salto Triplo Masculino - Final - Almir dos Santos

15:15 - Heptatlo - 800m Feminino

15:55 - 10.000m Feminino - Final

16:45 - 400m com barreiras Masculino - Final - Alison dos Santos

Basquete

12:30 - Feminino - Semifinal

16:00 - Feminino - Semifinal

Boxe

16:30 - 71kg Masculino - Final

16:47 - 50kg Feminino - Final

17:16 - 92kg Masculino - Final

17:51 - 66kg Feminino - Final

Breaking

11:00 - B-Girls Batalha de Pré-Classificatória

11:00 - B-Girls Round Robin

15:00 - B-Girls - Quartas de final

15:45 - B-Girls - Semifinais

16:15 - B-Girls - Finais

Canoagem Velocidade

05:30 - C2 500m Feminino - Semifinais

05:50 - K2 500m Feminino - Semifinais

06:10 - K2 500m Masculino - Semifinais

06:30 - C1 1000m Masculino - Semifinais - Isaquias Queiroz

07:40 - C2 500m Feminino - Finais

08:00 - K2 500m Feminino - Finais

08:20 - K2 500m Masculino - Finais

08:40 - C1 1.000m Masculino - Finais

Ciclismo de Pista

09:00 - Velocidade feminino - Classificatórias

09:41 - Velocidade masculino - Semifinais

09:48 - Velocidade feminino - Primeira fase

10:38 - Velocidade feminino - Primeira fase - Repescagem

13:00 - Velocidade masculino, finais

13:09 - Madison Feminino - Final

14:10 - Velocidade feminino - Segunda fase

14:58 - Velocidade feminino - Segunda fase - Repescagem

Escalada Esportiva

05:15 - Masculino - Boulder e Lead - Final Boulder

07:35 - Masculino - Boulder e Lead - Final Lead

Futebol

10:00 - Feminino - Disputa pela medalha de bronze (#25)

13:00 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#32)

Ginástica Rítmica

05:00 - Competição por equipes geral, classificatória - Parte 1 de 2

06:16 - Competição por equipes geral, classificatória - Parte 2 de 2

09:30 - Competição individual geral, final - Bárbara Domingos

Golfe

04:00 - Feminino - Jogo por tacadas individual - Rodada 3

Handebol