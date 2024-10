Quem é Willian? Conheça o ‘paredão’ brasileiro que fechou o gol na Copa do Mundo de Futsal

“Tem que defender, fazer cobertura, tudo! São muitas variáveis”, foi assim que Willian, um dos heróis do título do Brasil na Copa do Mundo de Futsal de 2024, descreveu ao SporTV sua função em quadra. O goleiro, eleito melhor do mundo em 2023, fez, de fato, o serviço completo para ajudar a seleção a bater a Argentina na emocionante final, em que ‘pegou pensamento’, armou e deu segurança à equipe. Consagrado no esporte, ele tem carreira de sucesso no País.

Antes de ir para Rússia, onde joga atualmente, passou quase dez anos no Joinville (JEC/Krona Futsal), onde é ídolo e fez seu nome na modalidade. A conquista do hexacampeonato mundial - e octa na contagem não oficial da FIFA - não foi a primeira no currículo do arqueiro, que levantou troféus também em território nacional. E não à toa, já era reconhecido globalmente mesmo antes de embarcar ao Uzbequistão para a Copa.

Eleito o melhor goleiro do planeta em 2023, Willian foi o grande personagem da final da Copa do Mundo de Futsal de 2024 entre Brasil e Argentina. Foto: Leto Ribas/CBF

Nascido em Jaraguá do Sul (SC), Willian começou a carreira no JEC/Krona Futsal em 2014 e por lá ficou até o final de 2023, quando recebeu proposta do MFK Norilsk Nickel e deixou o Brasil. Durante o tempo em que atuou pelo clube catarinense, foi campeão da Liga Nacional de Futsal em 2017, troféu inédito para a equipe até então, da Taça Brasil de Futsal e da Supercopa Brasil de Futsal. E, por pouco, o goleiro não levantou mais um troféu com o Joinville antes de sair rumo à Rússia: ele fez parte do elenco que chegou à decisão da Liga Nacional de Futsal de 2023, mas a equipe foi derrotada pelo Atlântico. Na ocasão, o título estava com o JEC/Krona Futsal até os últimos 30 segundos de jogo, mas a equipe levou a virada.

Com o bom desempenho nos torneios nacionais, as convocações para a seleção brasileira eram questão de tempo, e elas começaram a chegar com frequência no fim da última década. Willian concorria com colegas de peso na posição; um deles era Guitta, melhor goleiro do mundo em 2021 pela revista Futsal Planet, titular antes da Copa do Mundo de 2024 e um currículo de respeito, com passagens por Santo André, Corinthians e Sporting, de Portugal.

Willian passou quase toda sua carreira no JEC/Krona Futsal, de Santa Catarina. Foto: Divulgação/JEC Krona Futsal

O momento, no entanto, foi favorável a Willian. Depois de ter vencido o mesmo prêmio da Futsal Planet em 2023 e ser coroado o melhor goleiro no planeta, ganhou força no time. E ele credita parte de sua evolução à comissão técnica do Brasil, em especial ao preparador Fred. “Eu sentia que precisava ajudar ele a ganhar esse título. Ele é um dos maiores treinadores de goleiros da história do Brasil”, disse ao SporTV após o título mundial.

Ele não se considera, no entanto, o dono absoluto da posição, pois, como mesmo disse, a seleção é “complementar”. E, além de tudo, precisa ser bom em várias áreas. “É muito difícil. Uma pressão muito grande jogar com o Guitta, que é muito completo”, ressaltou, valorizando o companheiro. De fato, o Brasil está bem servido de goleiros no futsal, e se Guitta, com 37 anos, se aposentar, a atuação de Willian contra a Argentina é comprovação de que deixa a meta em boas mãos.