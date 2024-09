Reims x PSG no campeonato francês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O campeonato francês começou há pouco tempo, mas já tem o líder da temporada passada, o Paris Saint-Germain, na liderança novamente. Pelo menos dois pontos à frente de seus adversários, o PSG enfrenta neste sábado o Reims que, por enquanto, não ameaça sua primeira colocação. A partida acontece à 16h (horário de Brasília).

Único time que venceu todas as partidas até então, o Paris Saint-Germain acumula um total de 12 pontos. Na primeira colocação, ele está à frente de clubes como Olympique de Marselha e Mônaco, com 10 pontos cada. Fecham o top 5 do torneio o Lens, com 8 pontos; e o Nantes, com 7.

Stade Reims x PSG Foto: Arte/Estadão

Em sexto lugar, o Reims, que possui os mesmo 7 pontos que o Nantes, ainda não tem a capacidade de ameaçar diretamente o PSG — mas pode impedi-lo de ganhar os três pontos que manterão o líder à frente do vice-líder. Caso vença, o Reims sobe para os 10 pontos e, com três vitórias, se aproxima do pódio do torneio.

REIMS X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

Data: 21/09/2024

21/09/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Stade Auguste-Delaune II, em Reims (FRA

ONDE ASSISTIR REIMS X PSG AO VIVO

Amazon Prime (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REIMS

REIMS: Diouf; Buta, Kipré, Agabadou, Sangui; Munetsi, Edoa, Teuma; Nakamura, Diakité, Ito. Técnico: Will Still.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Safanov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Ruiz, Zaire-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REIMS E PSG