Relembre as últimas edições do Super Bowl: Tom Brady bicampeão e mudanças no show do intervalo

Nas últimas cinco edições do Super Bowl jogadas ninguém esteve mais presente em campo que Tom Brady. O ex-quarterback de New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers esteve em três dos jogos e venceu dois, um com cada franquia, e se aposentou recentemente e marcou uma era na NFL. Após mais de 20 anos na liga e sete títulos, Brady deixa o caminho aberto para novas estrelas brilharem.

Em 2017, o Philadelphia Eagles, finalista da temporada que se encerra neste domingo, enfrentou o New England Patriots, então equipe de Tom Brady, e saiu com a vitória. Com um ataque ousado, a equipe superou a boa defesa dos Patriots e, com uma boa partida do quarterback Nick Foles, eleito MVP da decisão, saiu com a vitória por 41 a 33.

No ano seguinte, Tom Brady e o New England Patriots voltaram ao Super Bowl para enfrentar o Los Angeles Rams e seu poderoso ataque. Diferente do que se esperava, as duas defesas dominaram o duelo dutante quase todo o tempo, com touchdowns saindo apenas já na reta final da partida, e os Patriots ficaram com a vitória por 13 a 3.

Recém aposentado, Tom Brady é o nome mais frequente no Super Bowl nos últimos anos Foto: (AP Photo/Tony Avelar, File)

Em fevereiro de 2020, Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs chegaram para a decisão da NFL pela primeira vez. Na oportunidade, a equipe teve pela frente o São Francisco 49ers e a partida foi com emoção. Com os dois ataques fuuncionando, o jogo contou com viradas no placar e os Chiefs conseguiram a vitória por 31 a 20.

No início de 2021, em meio a todo o dilema da Covid-19, Tom Brady entrou ainda mais para a história da NFL. Em sua primeira temporada com a camisa do Tampa Bay Buccaneers, o quarterback fez com que a equipe se tornasse a primeira da história a jogar e vencer o Super Bowl em seu estádio, ao superar o Kansas City Chiefs por 31 a 9.

Na última edição do Super Bowl, o Los Angeles Rams aumentou o grupo de times campeões em casa. Jogando em seu estádio, a equipe teve pela frente o Cincinnati Bengals e venceu por 23 a 20.

A diferença no show do intervalo nos últimos anos

Um dos momentos mais aguardados em todo Super Bowl é o show do intervalo e, assim como acontece com as equipes que participam do jogo, os artistas que fazem o espetáculo também mudaram.

Durante a década de 2000 e 2010, o show do intervalo do Super Bowl teve artistas do rock como grande atração. Nomes como Bruce Springsteen, Prince e The Who marcaram presença no evento. Contudo, nos últimos anos, a NFL vem mudando sua postura musical e a atração do intervalo do Super Bowl é um indício disso.

Nos últimos cinco anos, artistas do pop foram predominantes e no último ano o rap fez parte do show. Nomes como o de Justin Timberlake, Maroon 5, Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd e, no último ano, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent mostraram uma nova faceta do momento que a NFL.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent no show do intervalo em 2022 Foto: REUTERS/Mike Segar

Finalistas deste ano

O Kansas City Chiefs vai para a sua terceira disputa de Super Bowl em quatro anos e o quarterback Patrick Mahomes desponta como o grande nome da NFL para os próximos anos. Mesmo com os problemas físicos durante a temporada de 2022, Mahomes liderou o Chiefs, fez a equipe ter o melhor ataque de toda a liga e foi eleito o MVP da temporada regular.

Focando suas ações em seu quarterback e permitindo que ele decida, o Kansas City Chiefs se colocou entre as melhores equipes da NFL nos últimos anos. Sob o comando em campo de Mahomes e companhia, o time de Kansas chegou nas finais de conferência, a partida que antecede o Super Bowl, cinco vezes seguidas e fez com que a presença constante nos momentos de definição do título seja um trunfo da equipe sobre os rivais.

O novo Philadelphia Eagles

Se de um lado do campo teremos o Kansas City Chiefs com Mahomes e sua constância nas finais, o Philadelphia Eagles chega para a final da NFL pela primeira vez desde a temporada de 2017, quando a equipe venceu o New England Patriots e conquistou seu primeiro título da história.

Da equipe que esteve no Super Bowl há cinco anos atrás, pouco se repete. Se na temporada de 2017 a equipe teve Carson Wentz e Nick Foles como quarterbacks e Alshon Jeffrey e Zack Ertz como grandes alvos, o time de 2022 tem como marca registrada a pouca idade e a intensidade durante todos os quatro períodos de partida.

Jalen Hurts, de 24 anos, é o quarterback do time e DeVonta Smith, também de 24 anos, é o principal alvo de uma equipe que atuou durante toda a temporada em um ritmo que quase não teve dificuldades para enfrentar nenhuma equipe durante a temporada de 2022.

Na defesa, o time de Philadelphia optou por ter um pouco mais de experiência e mais atleticismo. Desta forma, a equipe foi a que mais derrubou o quarterback adversário na temporada, com 70 sacks, e roubou a bola do oponente em 27 oportunidades. Desta forma, a equipe foi a melhor da conferência leste da NFL. conseguiu fazer 69 pontos nos playoffs e tomou apenas 14.