Resumo do Pan 2023: Ginástica rítmica, atletismo e mais modalidades rendem seis ouros ao Brasil

A ginasta Bárbara Domingos conquistou a medalha de ouro no individual geral nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. Além disso, o Brasil também foi o campeão no conjunto geral, garantindo o sexto título pan-americano na ginástica rítmica.

No atletismo, Renan Gallina cruzou em primeiro nas finais dos 200m e do revezamento 4x100m masculino, vencido pela equipe brasileira. O País ainda subiu ao topo do pódio no triatlo e no wrestling nesta quinta-feira, 2.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Bárbara Domingos é ouro no individual geral da ginástica rítmica. Foto: Raul Arboleda/AFP

Ginástica rítmica

Bárbara Domingos alcançou um feito histórico ao conquistar a medalha de ouro no individual geral da ginástica rítmica, tornando-se a primeira brasileira a vencer a prova na história dos Jogos Pan-Americanos.

Ela obteve 129,550 pontos na soma dos quatro aparelhos (maça, arco, bola e fita), superando a americana Evita Griskena, que ficou em segundo lugar com 127,400 pontos. A também brasileira Maria Eduarda Alexandre, 16, ficou com o bronze (127,250).

No conjunto geral, também deu Brasil. A equipe, formada por Bárbara Galvão, Gabriella Castilho, Giovanna Oliveira, Victória Borges e Nicole Pircio, somou 64,450 pontos e superou México (prata) e Estados Unidos (bronze) para garantir o sexto título pan-americano na prova desde Winnipeg 1999, no Canadá.

A equipe brasileira disputará nesta sexta-feira a decisão dos cinco arcos. Já no sábado, a final é da coreografia mista. A expectativa é de mais medalhas para o Brasil.

Atletismo

Renan Gallina conquistou a medalha de ouro para o Brasil nos 200m. O velocista, de apenas 19 anos, completou o percurso em 20s37, liderando a prova do início ao fim. José Arnaldo Gonzalez, da República Dominicana, ficou com a prata, enquanto Nadale Buntin, de São Cristóvão e Névis, terminou com o bronze.

Gallina é o atleta mais jovem campeão do atletismo em Santiago. Ele repetiu o feito de outros dois brasileiros, que também venceram os 200m. São eles: Robson Caetano, em 1991, e Claudinei Quirino da Silva, em 1999.

Renan Gallina é campeão nos 200m em Santiago. Foto: François-Xavier Marit/AFP

O brasileiro voltou às pistas para a prova dos 4x100 masculino. Gallina fechou a prova e confirmou mais uma medalha de ouro para o Brasil, que contou também com Rodrigo do Nascimento, Erik Felipe Barbosa e Felipe Bardi. A equipe brasileira terminou em primeiro lugar com 38s68, à frente de Cuba, com 39s26, e Argentina, que ficou com a medalha de bronze, com 39s48.

Nos 200m feminino, Ana Carolina de Jesus conquistou a medalha de bronze ao terminar a prova em terceiro lugar, atrás apenas da campeã Marileidy, da República Dominicana, e da medalhista de prata, a cubana Yunisleidy De La Caridad.

No revezamento 4x100m feminino, o Brasil acabou em quinto lugar. O ouro foi de Cuba, que ficou à frente de Chile, República Dominicana e Equador.

Triatlo

O atleta Miguel Hidalgo, 23, levou o ouro no triatlo do Pan de Santiago. Na cidade litorânea de Viña del Mar, o brasileiro completou os 1.500m de natação, os 40km de bicicleta e os 10 km de corrida, em 1h46min08, um segundo à frente do americano Matthew McElroy. O pódio foi completado pelo mexicano Crisanto Grajales (1h46min11).

Brasileiro Miguel Hidalgo é vencedor do triatlo no Pan de Santiago. Foto: Adriana Thomasa/EFE

Wrestling

No wrestling, Giullia Penalber se sagrou campeã na categoria até 57kg estilo livre ao superar a canadense Hannah Taylor no desempate, após um empate de 6 a 6 nos dois rounds. Essa vitória marca a segunda vez em que o Brasil sobe ao lugar mais alto do pódio na modalidade em Jogos Pan-Americanos.

O primeiro e único ouro até então pertencia a Joice Silva, que venceu em Toronto-2015, na categoria até 58kg estilo livre.

Nado artístico

No nado artístico, o Brasil voltou a ocupar um lugar no pódio no dueto, depois de ficar de fora nas duas últimas edições pan-americanas. Laura Miccuci e Gabriela Silva ficaram com a medalha de bronze e ainda garantiram a vaga olímpica.

As brasileiras ficaram com a nota 191,9604, enquanto as mexicanas, medalhistas de ouro, somaram 235,7875 e as americanas, donas da prata, receberam 212,8292.

Laura Miccuci e Regly Silva garantem bronze e vaga olímpica no nado artístico. Foto: Javier Torres/AFP

Polo aquático

Em rodada dupla contra Cuba, o Brasil venceu no masculino (16 a 6) e no feminino (12 a 10), garantindo vaga nas semifinais em ambas as categorias do polo aquático. Na sexta-feira, às 12h30 (horário de Brasília), a seleção feminina enfrenta o Canadá, o mesmo adversário dos homens às 18h.

Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete teve um jogo duro diante de Porto Rico, mas saiu vitoriosa com um placar de 72 a 69. Assim, o País encerrou a campanha na primeira fase com três vitórias e a primeira colocação do Grupo B. Nas semifinais, o rival será a Venezuela nesta sexta-feira, 3.