Resumo do Pan 2023: Brasil termina invicto na ginástica rítmica e é campeão de futebol nos pênaltis

Com mais três vitórias neste sábado, 4, a ginástica rítmica brasileira deixa Santiago invicta. As ginastas do Brasil foram campeãs em todas as provas disputadas, garantindo oito medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Além disso, o País também conquistou o título do futebol masculino, em partida decidida nos pênaltis diante dos donos da casa. O penúltimo dia do Pan ainda foi marcado por pódios em modalidades como esgrima, vôlei, polo aquático, atletismo, triatlo e vela.

Veja os destaques brasileiros do dia:

Ginástica rítmica brasileira conquista oito medalhas de ouro em Santiago 2023. Foto: Miriam Jeske/COB

Ginástica rítmica

A ginástica rítmica brasileira deixa Santiago invicta, com mais duas dobradinhas e oito medalhas de ouro. O dia começa com Maria Eduarda Alexandre vencendo a decisão individual das maças, com nota 33,000, enquanto Bárbara Domingos (31,000) ficou em segundo lugar.

Já na fita, elas inverteram as posições: Babi foi campeã com 31.750 pontos, conquistando o seu terceiro ouro nesta edição, e Duda (31,600) ficou com a prata.

As ginastas brasileiras ainda competiram mais uma vez e venceram a final da série mista (3 fitas, 2 bolas) do conjunto. Bárbara Galvão, Gabriella Castilho, Giovanna Oliveira, Victória Borges e Nicole Pircio somaram 31,800 pontos.

Conjunto brasileiro fecha participação brasileira no Pan 2023 com título. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

Futebol

A seleção brasileira masculina saiu perdendo diante do Chile, mas conseguiu o empate no fim do tempo regulamentar. A partida terminou em 1 a 1, placar que se manteve até o final da prorrogação. Nos pênaltis, o Brasil levou a melhor (4 a 2) e conquistou o ouro.

Esgrima

O Brasil alcançou um feito histórico na esgrima, na modalidade de espada feminina por equipes. As esgrimistas brasileiras venceram o Canadá com uma pontuação de 45 a 40, chegando assim ao primeiro título pan-americano feminino no esporte. É o melhor resultado do País desde Winnipeg 1967.

País ganha primeiro título pan-americano feminino na esgrima. Foto: Marina Ziehe/COB

Canoagem velocidade

Isaquias Queiroz (3min54s05) fechou o C1 1.000m da canoagem velocidade em segundo lugar, garantido a prata, sua quinta medalha em Jogos Pan-Americanos. O brasileiro largou na frente, mas acabou sendo ultrapassado pelo cubano José Ramón Córdova (3min48s69). Connor Fitzpatrick (3min55s13), do Canadá, completou o pódio.

Isaquias Queiroz é prata no C1 1000m no Pan 2023. Foto: William Lucas/COB

Patinação artística

A patinação artística também rendeu frutos ao Brasil neste sábado. Bianca Ameixeiro volta para casa com a prata do programa longo feminino, enquanto Erik Medziukevicius confirmou o favoritismo e colocou as cores do País no lugar mais alto do pódio no masculino.

Ginástica de trampolim

O Brasil subiu ao pódio quatro vezes na ginástica de trampolim neste sábado. No salto sincronizado feminino, Alice Gomes e Camilla Lopes (46,140) terminaram na segunda posição, enquanto Rayan Castro e Lucas Tobias (47,700) foram bronze nas duplas masculinas.

Já nas finais individuais, Camilla (53,840) e Rayan (58,720) também levaram prata.

Brasil sobre ao pódio quatro vezes na ginástica de trampolim. Foto: Pilar Olivares/Reuters

Atletismo

O Brasil não deu chances aos adversários e cruzou a linha de chegada do revezamento 4x400m masculino na liderança, com 3min03s92. A equipe feminina, por sua vez, fez 3min34s80, bateu na trave e recebeu a medalha de bronze em prova vencida por Cuba.

Brasileiros vencem revezamento 4x400m em penúltimo dia de Pan. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Já Caio Bonfim e Viviane Lyra concluíram o revezamento da marcha atlética mista em 3h02min14s para ficar com o terceiro lugar. A dupla terminou atrás dos peruanos (3h01min14s) e dos equatorianos (2h56min49s).

Pedro Nunes (78,45m) foi prata no lançamento de dardo masculino com 78,45m e, nos 3.000m com obstáculos, foi a vez de Tatiane Raquel conseguir o bronze com o tempo de 9min41s29.

Vôlei

O Brasil bateu a Argentina por 3 a 0 (25/23, 25/13, 25/22) para levar a medalha dourada no vôlei masculino. Vale destacar que campanha brasileira foi impecável: cinco jogos e cinco vitórias. O título não vinha desde 2011.

Brasil bate Argentina por 3 a 0 e fica com ouro no vôlei masculino. Foto: Pablo Vera/AFP

Pelota basca

O brasileiro Filipe Otheguy derrotou Nicolas Comas, da Argentina, por 2 a 0 e levou a medalha de bronze na pelota basca.

Triatlo

A equipe brasileiro do triatlo, formada por Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes, ganhou o título na modalidade, que combina natação, ciclismo e corrida. Estados Unidos foi segundo e Canadá terceiro.

Polo aquático

A seleção brasileira feminina foi campeã ao bater a Argentina de virada (10 a 9) no polo aquático. Por sua vez, os homens foram superados pelos Estados Unidos e acabaram com o vice-campeonato.

Seleção feminina bate Argentina e é campeã de polo aquático em Santiago 2023. Foto: Matias Delacroix/AP

Tiro com arco

Marcus D’Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes terminaram com o bronze na disputa por equipes do tiro com arco recurvo. O placar foi de 5 a 3 sobre a Colômbia. As brasileiras também decidiram diante das colombianas, mas saíram com a derrota e a quarta posição na competição.

Caratê

Lucas Fernandes foi derrotado por Rodrigo Rojas, do Chile, na final do caratê, e levou o bronze na categoria até 84kg. Kelly Fernandes (55kg) e Giovani Salgado (+84kg) também foram superados por adversários chilenos nas semifinais e ficaram com o bronze.

Vela

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino conquistaram a medalha de bronze na classe Nacra17, garantindo assim uma vaga para Paris 2023. No Snipe, Juliana Duque e Rafael Martins também repetiram a terceira posição no pódio.

Rugby

No rugby feminino Brasil foi arrasador contra a Colômbia e fechou a disputa do terceiro lugar em 45 a 0.

Tênis de mesa

Bruna Takahashi, Giulia Takahashi e Bruna Alexandre enfrentaram os Estados Unidos na semifinal da tênis de mesa feminino por equipes, sofrendo uma derrota por 3 a 0. O resultado, contudo, assegurou o bronze. Já na equipe masculina, o trio brasileiro travou uma disputa acirrada, mas conseguiu superar a equipe argentina para avançar à decisão.

Basquete

A seleção brasileira derrotou o México por 73-61 e levou o terceiro lugar no basquete masculino em Santiago.

Wrestling

Igor Alves venceu o argentino Ricardo Gomez por 7 a 0 na disputa do bronze na luta greco-romana até 97kg. Dessa maneira, o wrestling brasileiro chega a quatro medalhas na capital chilena.

Igor ALlves garante quarta medalha para wrestling brasileiro no Chile. Foto: Eduardo Verdugo/AP

Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol amargou uma derrota na final contra a Argentina. Os rivais ficaram com o título pan-americano e a vaga olímpica após vencerem por 32 a 25.