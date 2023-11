Corinthians prepara limpa no time, com mais de 10 jogadores demitidos; veja lista

O Corinthians está a cinco pontos ou um pouco mais de uma limpa no seu elenco. Diretoria e comissão técnica esperam pela manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro para virar o elenco de ponta cabeça Tudo será revisto. Mais de dez jogadores devem cair fora, a maioria pela não renovação de contrato, como o zagueiro Gil, que tem 36 anos e não consegue mais correr atrás dos marcadores.

Mano Menezes fará esse trabalho, já desenhado pela diretoria, embora o clube tenha eleições no fim desde mês. Como sempre acontece nas eleições do Corinthians, o clima vai esquentar no dia da votação. Pouco mais de três mil associados têm resolvido o resultado das urnas. O Corinthians tem receita estimada em R$ 700 milhões.

Além de Gil, a lista de dispensa deve ter:

Fábio Santos

Rafael Ramos

Giuliano

Cantillo

Maycon

Paulinho

Bruno Méndez

Fagner

Romero

Ruan

Mano Menezes deve comandar a reformulação no time do Corinthians para 2024 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O clube espera reduzir sua folha de pagamento em até R$ 10 milhões com a saída desses jogadores. A maioria não tem contrato e nada foi conversado para a renovação, com vínculo se encerrando em dezembro. O presidente Duílio Monteiro Alves vai deixar o ‘pepino’ para o seu sucessor. Não quer se indispor com ninguém, postura oposta a de um dirigente que precisava ter enxergado a fragilidade e o fim de linha de um grupo envelhecido e de baixa qualidade. Duílio perdeu o bonde para uma reformulação. Deixa o clube sem conquistas e com a pecha de mau gestor.

Há um consenso de que Mano deve permanecer no comando do time. Então, será ele a mudar tudo assim que o time se salvar da queda para a Série B. Na segunda divisão, onde os jogos são mais “brutos” e de menos técnica, alguns jogadores poderiam ser reaproveitados, como Giuliano. Também vejo Maycon como um atleta com potencial.

A limpa se faz necessária pela campanha do Corinthians na temporada, pelo desgaste desses jogadores no time, pelo desinteresse de alguns deles com o trabalho e pelo tempo em que estão no clube sem mostrar nada. Cantillo é um deles. Chegou há três anos e não disse a que veio. Rafael Ramos é outro. O clube espera vencer o contrato desses jogadores para dispensá-los. Eles não deram liga no Corinthians. Vale ressaltar que alguns deles sofreram mais com a entrada e saída de treinador por conta das péssimas decisões dos cartolas.

A diretoria de futebol deve cair também. Fábio Santos, por ora, foi o único que anunciou sua aposentadoria. Vai parar após esta temporada. Fagner tem contrato até dezembro de 2024. Se ficar, será mais pela fama e serviços prestados ao clube do que pelo futebol atual. Se aparecer outro lateral, ele vai para o banco.

Alguns erros de avaliação foram cometidos e não se sabe por quem, uma vez que o clube teve uma série de treinadores ao longo do ano. Trazer Romero não se justifica. Nem no passado nem agora. Trata-se de uma negociação duvidosa, como se comprovou. Insistir com esses jogadores será um grande erro e colocará o trabalho sob o olhar da desconfiança.

O mesmo vale para Paulinho, ótimo jogador no passado e nada a acrescentar antes de se machucar. Se ele não se recuperar até o fim do ano, o Corinthians terá de esticar seu contrato até que se recupere, como manda a lei. É mais provável que ele deixe o clube por conta própria.

A maioria dos jogadores já está negociando com outros clubes. Eles sabem que não vão ficar para 2024. O problema dessa mudança em massa (o ideal era fazer a limpa de forma gradual ao longo da temporada) é ter um elenco para janeiro. De qualquer forma, nada que Mano começará agora dará frutos em 2024. A próxima temporada é também de sobrevivência. Com novos atletas e sangue novo, de mais qualidade, será ao menos uma sobrevivência olhando para o futuro. O Corinthians 2023 é um time que morre nele mesmo ao término do Brasileirão.