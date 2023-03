Haaland cabe no seu time? Norueguês resgata a função do atacante fazedor de gols: fez 5 pelo City

Quem não gostaria de ter Haaland no seu time? O atacante norueguês do Manchester City marcou cinco gols na vitória de 7 a 0 sobre o Leipizig na Champions League. Não é todo dia que um atacante marca cinco vezes. Ele disse que nunca tinha feito cinco gols antes, mas dentro de sua timidez, que aparentemente é do seu tamanho, comentou já ter marcado quatro gols em um mesmo jogo e até nove. Isso mesmo, nove gols. Haaland disse isso como quem acorda de manhã e vai ao banheiro escovar os dentes. Talvez para ele seja comum assim.

O grandalhão de cabelos loiros e amarrados feito um samurai é uma máquina de fazer gols. Foi defendendo a sua Noruega, que agora pode ir para a Copa do Mundo uma vez que a Fifa vai ter 48 seleções na edição de 2026, que Haaland marcou nove gols em um mesmo jogo. Seu time ganhou de 12 a 0 de Honduras no Mundial Sub-20 de 2019. Desde essa época, o atacante já despertava o interesse dos grandes da Europa por seu faro de gols.

Haaland festeja um de seus cinco gols na vitória do Manchester City sobre o Leipizg pela Liga dos Campeões: 7 a 0 Foto: Oli Scarff / AFP

Desta vez, a máquina brilhou com a pesada camisa do Manchester City e em uma partida da Liga dos Campeões. Não é pouco. Sua façanha foi para o mundo inteiro aplaudir. Haaland foi o assunto esportivo mais comentado no Twitter. Pena que o treinador Pep Guardiola o sacou do jogo aos 19 minutos do segundo tempo. Se Pep queria que o jogador fosse aplaudido pelos gols, poderia ter esperado um pouco mais. Todos no estádio queriam que ele fizesse mais gols. O próprio Haaland queria mais gols. Sim, porque jogador que faz cinco, tem a confiança e a certeza de que pode fazer seis, sete, oito, nove gols. Ele não reclamou com o treinador espanhol. Disse apenas que Pep não deveria tê-lo tirado do jogo.

O que mais chama a atenção é o apetite que o atacante tem de marcar gols. Um cara como ele faz falta em todas as equipes do mundo. Ele sabe qual é a sua função. Não é driblador. Não é de fazer tabelas. Não é de dar passes. Não é muito de ajudar a marcar volante na sua própria defesa. Haaland é um jogador cuja função é marcar gols. É só isso o que ele tem em mente cada vez que entra em campo.

“Eu amo marcar gols, amo o sentimento de vencer. Quando eu marco um gol, eu gosto de sentir esse sentimento novamente, isso fica na minha cabeça facilmente. Eu estou realmente muito orgulhoso da vitória”, disse após a partida ao canal oficial da transmissão.

Todos falam no futebol moderno da necessidade de os jogadores terem mais de uma função em campo. Todos precisam ajudar na marcação, por exemplo. Haaland joga para ele, o que reflete diretamente no resultado do time. Sua tarefa é simples. Fazer gols. O tatiquês do futebol moderno entra em sua cabeça sem mudar seu comportamento.

Muito antes de vestir a camisa do City, seus gols já despertavam o interesse pelo mundo. Em março de 2021, o Estadão fez um perfil do garoto, cuja reportagem tinha o seguinte título: “Saiba quem é Haaland, atacante do Borussia Dortmund cobiçado pelos principais clubes da Europa”.

O texto seguia: “Hoje, no mercado internacional do futebol, ninguém é mais cobiçado do que o centroavante do Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, de apenas 20 anos. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Juventus, todos mostram interesse em contratá-lo. E não é por menos. Na temporada, o garoto norueguês tem a impressionante marca de 27 gols em 26 jogos. Haaland é filho do ex-volante Alf Inge Haaland, que disputou a Copa de 1994 pela Noruega e atuou na Inglaterra por dez anos. Haaland nasceu em Leeds e com três anos se mudou para Bryne, na Noruega, com a família. Com 17 anos, foi jogar no Molde e, em 2018, desembarcou no Red Bull Salzburg, da Áustria. Haaland, então, foi contratado pelo Borussia Dortmund em dezembro de 2019 e assinou por quatro temporadas por 22 milhões de euros (R$ 145 milhões)”.

Haaland já é muito mais do que está no texto de 2021. O atacante virou sinônimo de gol. É o cara no futebol europeu. Está fora das badalações do futebol, mas certamente vai figurar nas listas de melhor do mundo nesta temporada, desbancando o que foi Benzema nas últimas edições, assim como Robert Lewandowski. Haaland é o atacante que todo treinador gostaria de ter. Ele cabe em qualquer time.