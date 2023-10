Simone Biles dá show, repete ‘salto perfeito’ e lidera o domingo no Mundial de Ginástica; veja vídeo

Simone Biles voltou com estilo às grandes competições de ginástica. Após dois anos sem competir, cuidando de sua saúde mental após os Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta americana deu um show neste domingo, dia 1º, em Antuérpia, na Bélgica, no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. A campeã olímpica fez novamente o salto sobre a mesa mais difícil da modalidade, liderou o quadro geral individual, garantiu a primeira posição dos Estados Unidos no classificatório e ainda somou a nota mais alta em três dos quatro aparelhos.

Naturalmente, todos os olhos estavam voltados para Simone Biles. E a ginasta de 26 anos provou, mais uma vez, o porquê é considerada uma das maiores de todos os tempos. No salto sobre a mesa, Simone executou novamente o Yurchenko Double Pike, movimento tão complexo que tem a maior pontuação no código da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Seu prestígio é tamanho que ele foi homologado e passará a se chamar “Simone Biles”.

Com dois saltos sobre a mesa, a americana somou 14,949 pontos, seguida de perto pelas companheiras de time. No solo, onde sempre brilhou, Biles conquistou a pontuação de 14,633, além da boa performance na trave de equilíbrio, com 14,566 pontos. O único aparelho que ela não liderou foi as barras assimétricas, ficando na segunda posição, com 14,400, atrás da companheira de time Shilese Jones, que fez 14,833.

Os resultados de Simone Biles e companheiras levaram os Estados Unidos para a primeira posição na classificação geral deste domingo, com pontuação de 171,395. As finais começam a partir desta segunda-feira e podem marcar o reencontro de Simone com a brasileira Rebeca Andrade, atual campeã mundial, após um longo período sem competirem em conjunto.