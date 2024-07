Simone Biles dá susto, mas domina eliminatórias da ginástica artística no retorno às Olimpíadas

“Foi incrível, 59,5″, disse Cecile Landi, técnica da equipe norte-americana de ginástica. “Não é perfeito, então ela pode melhorar ainda... Mas simplesmente muito bom”, brincou a treinadora, que minimizou a lesão da atleta. “Ela sentiu algo na panturrilha, só isso”, disse.

De fato, o problema parece não incomodar Biles, que obteve a pontuação mais alta no solo e no salto. Favoritas à medalha de ouro, a equipe dos Estados Unidos encerrou sua participação na subdivisão 2 com 172,296 pontos, mais de cinco pontos à frente da Itália (166,861) após a disputa de quatro subdivisões.