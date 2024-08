Olimpíadas: saiba quanto Snoop Dogg ganha para ser ‘garoto propaganda’ de Paris 2024

Nas arquibancadas dos estádios e arenas de competição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o rapper norte-americano Snoop Dogg vem chamando a atenção do público por sua participação bem-humorada e ‘aleatória’ durante e realização das Olimpíadas e se tornou um dos grandes personagens da disputa em Paris.

O cantor, mundialmente conhecido, desembarcou na capital francesa com o compromisso de ser o ‘garoto propaganda’ das Olimpíadas pela emissora do seu país NBC. E para marcar a presença ilustre no evento, assinou um contrato milionário vinculado à sua imagem.

Snoop Dogg durante a disputa da final do skate park femino nesta quarta-feira, 7 Foto: Frank Franklin Ii/AP

PUBLICIDADE O empresário e investidor americano Henry McNamara publicou em seu X, antigo Twitter, que um executivo da NBC revelou que Snoop ganha, por dia, 500 mil dólares, cerca de R$ 2,8 milhões. “Sentei perto de um executivo da NBC no jantar. Ele disse que Snoop recebe 500 mil dólares por dia, mais despesas, para estar aqui promovendo as Olimpíadas. De “Gin e Juice” (canção famosa do rapper) para alguns milhões para ser uma celebridade nas Olimpíadas. Que mundo”, diz a publicação

O dinheiro investido pela NBC no artista tem gerado frutos positivos. A própria emissora divulgou que teve um aumento de 79% na sua audiência das Olimpíadas de Paris comparada com os números registrados nos Jogos de Tóquio, em 2021. Snoop Dpgg tem sido figurinha carimbada nos grandes eventos envolvendo os Estados Unidos, como a partida contra o Brasil no basquete masculino e nas finais da ginástica artística para assistir Simone Biles.

Além da presença nos eventos, o rapper tem produzido conteúdos que são divulgados na internet e nos próprios canais da NBC. Snoop fez gravações com Michael Phelps, maior atleta olímpico de todos os tempos, fazendo aula de natação com o ex-nadador e produziu conteúdos em modalidades menos conhecidas, como esgrima e hipismo. Também foi comentarista oficial do veículo em partidas de rúgbi no canal do veículo.

Uma das produtoras da NBC, Molly Solomon, disse em coletiva de imprensa que a contratação do cantor era muito bem vista e o classificou como ‘embaixador da felicidade’. “Nós não sabemos o que vai acontecer a cada dia, mas sabemos que ele vai acrescentar sua perspectiva única para a nossa transmissão”.

O jornal alemão Bild traz outra informação sobre o pagamento feito a Snoop Dogg. Pela diária divulgada, o rapper terminaria os Jogos de Paris com oito milhões de dólares, pouco mais de R$ 44 milhões. Mas o veículo europeu afirma que o contrato com a NBC tem cláusulas de audiência com bonificação, o que poderia aumentar os valores para 15 milhões de dólares, ou R$ 84 milhões.