Alcaraz celebra título do US Open e topo do ranking: ‘Era um sonho de criança’

Carlos Alcaraz não precisou esperar muito para realizar um sonho de criança. Aos 19 anos, o tenista espanhol conquistou o US Open neste domingo e, de quebra, se tornou o mais jovem a ocupar a liderança do ranking. “Era um sonho de criança. Eu trabalhei muito, muito duro para isso”, celebrou.

Alcaraz chegou ao seu primeiro título de Grand Slam ao superar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, em Nova York. “É difícil falar agora, são muitas emoções. Tudo isso era algo que eu queria muito, resultado de muito trabalho com a minha equipe e com a minha família. Eu tenho só 19 anos e todas as decisões importantes são feitas com ajuda dos meus pais e do meu time também.”

Leia também Conheça Carlos Alcaraz, ganhador do US Open e novo número 1 do tênis

Para levantar o troféu, o espanhol precisou ficar em quadra por 3h20min neste domingo. Mas este intervalo de tempo é apenas um indicativo do esforço de Alcaraz para ser campeão neste domingo. Em seu caminho até a final, ele precisou vencer três partidas seguidas que foram definidas somente no quinto set. No total, ele acumulou 23 horas e 39 minutos em quadra desde a sua estreia em Nova York.

Carlos Alcaraz é o mais jovem a liderar o ranking da ATP. Foto: Sarah Stier/AFP

Apesar disso, ele garantiu não estar cansado, após levantar o troféu. “Não há tempo para ficar cansado nas rodadas finais de um Grand Slam. Precisamos estar preparados para dar tudo que tivermos. Eu trabalhei muito por isso”, reforçou o novo número 1 do mundo.

Com 19 anos e quatro meses de vida, ele agora é o mais jovem a ocupar o topo do ranking. Antes dele, o recordista era o australiano Lleyton Hewitt, que alcançou o posto de número 1 do mundo aos 20 anos e nove meses, no dia 19 de novembro de 2001.

Alcaraz se tornou também o mais jovem campeão de Grand Slam desde 2005, quando o compatriota Rafael Nadal venceu pela primeira vez em Roland Garros. Na época, o recordista atual de títulos de Grand Slam também tinha 19 anos. Por fim, Alcaraz virou o mais novo a vencer o US Open desde o título do americano Pete Sampras em 1990, com 19 anos.

Continua após a publicidade

ELOGIOS

Poucos minutos após conquistar o maior título de sua carreira até agora, o jovem espanhol ganhou diversos elogios nas redes sociais de grandes figuras do mundo do tênis. A começar justamente por Nadal. “Felicidades, Carlos Alcaraz, por seu primeiro Grand Slam e pelo número 1 do mundo. É o auge de sua temporada, mas tenho certeza de que terá muito mais”, disse o veterano.

O tenista foi exaltado até pelo Rei Felipe VII, da Espanha. “Alcançar o topo do ranking mundial tão jovem já não é mais um sonho. É uma proeza histórica. Parabéns, Carlos Alcaraz, por seguir crescendo como atleta até conseguir seu primeiro Grand Slam”, afirmou o rei espanhol, pelas redes sociais.