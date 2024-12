Bia Haddad reforça equipe com técnico francês que trabalhou com ex-número 1 do mundo

Tchoutakian treinou a ex-número 1 do mundo por quatro temporadas. Em 2023, Bia e Azarenka foram campeãs do WTA 1000 de Madri, na Espanha, numa das maiores conquistas da brasileira em duplas. No US Open do mesmo ano, avançaram até as quartas de final. “O Max já era muito próximo da nossa equipe, tem ótima comunicação com o Rafa, conhece muito bem o circuito da WTA e com certeza agregará muito ao trabalho”, afirmou Bia.

Outro reforço da equipe é fisioterapeuta brasileiro Fernando Alves, que trabalhará ao lado de Paulo Cerutti, fisio que acompanha Bia no circuito há anos. Alves já atuou pontualmente na equipe de Bia neste ano e também atua na seleção brasileira feminina de vôlei. “O Fernandinho é um ‘velho conhecido’ que todos nós admiramos muito e agora teremos o privilégio de ter ele formalmente mais por perto do Paulo e de todos nós e, claro, sem atrapalhar os compromissos dele com o vôlei”, disse a número 17 do mundo.