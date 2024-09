Bia Haddad x Karolína Muchová no US Open: onde assistir ao vivo e horário

Beatriz Haddad Maia está a um jogo de conquistar uma marca inédita na sua carreira e que também é histórica para o tênis brasileiro. A tenista disputa nesta quarta-feira, 4, uma vaga nas semifinais do último Grand Slam do ano, o US Open. Se garantir a classificação, será a primeira atleta da modalidade do País a chegar em uma semi do torneio nova-iorquino desde 1968, quando Maria Esther Bueno disputou a fase.

Para isso, a brasileira enfrentará a tcheca Karolina Muchova, que é considerada uma pedra no sapato de Bia Haddad. Isso porque as duas já se enfrentaram três vezes e a brasileira perdeu todos eles. Os jogos aconteceram entre 2016 e 2023, com prevalência da adversária que venceu duas vezes por 2 sets a 0 e um deles por 2 a 1, no ano passado.

Beatriz Haddad Maia comemora vitória sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki pelas oitavas de final do US Open 2024 Foto: Eduardo Muñoz Álvarez/AP

Para chegar nas quartas de final, que já é uma marca importante porque a última que esteve nesta fase foi a mesma Maria Esther Buenoem 68, Bia Haddad despachou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, de 34 anos, ex-número 1 do ranking mundial.

Em 2023, Bia também bateu nas quartas de final de outro Grand Slam, o de Roland Garros, na França, quando caiu para a polonesa Iga Świątek, campeã daquela edição.

VEJA ABAIXO TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO DE BIA HADDAD AS QUARTAS DE FINAL DO US OPEN

Data: 4/9/2024

4/9/2024 Horário: 13h ( horário de Brasília)

13h ( horário de Brasília) Local: Estádio Arthur Ashe, em Nova Iorque, EUA

ONDE ASSISTIR BIA HADDAD X KAROLÍNA MUCHOVA NO US OPEN

ESPN (canal fechado)

(canal fechado) SporTV 3 (canal fechado)

(canal fechado) Disney+ (streaming)

ÚLTIMOS JOGOS ENTRE BIA HADDAD X KAROLÍNA MUCHOVA

WTA 1000 de Cincinnati | 15/8/2023: Muchova 2 x 1 Bia Haddad - 6/7, 6/1 e 6/4

Muchova 2 x 1 Bia Haddad - 6/7, 6/1 e 6/4 WTA 500 de Ostrava | 5/10/2022: Muchova 2 x 0 Bia Haddad - 6/4 e 6/4

Muchova 2 x 0 Bia Haddad - 6/4 e 6/4 Challenger de Cagnes-Sur-Mer | 2/5/2016: Muchova 2 x 0 Bia Haddad - 7/5 e 6/1