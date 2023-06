Iga Swiatek, número 1 do mundo e rival de Bia Haddad em Roland Garros, já perdeu para a brasileira

Número 1 do mundo no ranking da WTA, Iga Swiatek mostrou mais uma vez seu domínio na quadra de saibro nesta quarta-feira ao eliminar a americana Coco Gauff por 2 sets a 0. Foi a 12ª vitória consecutiva da polonesa em Roland Garros, que agora encara a sensação de Paris, a brasileira Bia Haddad. O Jogo está marcado para quinta-feira, dia 7, a partir das 11h15 (horário de Brasília).

Atual campeã do Grand Slam da França, Swiatek é favorita no confronto com a brasileira. Além de permanecer no topo do ranking há mais de um ano – ela assumiu a primeira colocação em 4 de abril de 2022 – já eliminou Cristina Bucsa, Claire Liu, Wang Xinyu e Lesia Tsurenko no caminho até a semifinal em Paris. Além disso, não perdeu nenhum set até aqui. Seu desempenho tem sido impecável, portanto. Contra Coco Gauff, por exemplo, Iga nem precisou do terceiro set. Isso a leva para a semifinal contra Bia menos desgastada fisicamente.

Iga Swiatek enfrenta Bia Haddad nesta quinta-feira na semifinal de Roland Garros. Foto: Emmanuel Dunand/AFP

O retrospecto com Bia é favorável e isso a anima. O único encontro entre as tenistas aconteceu no WTA 1000 de Toronto, em 2022. Na ocasião, Bia venceu por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 7/5). O torneio do último ano foi disputado em quadra rápida, como é o caso do Aberto da Austrália, primeiro grand slam da temporada.

Swiatek se destaca em todas as quadras, mas é no saibro que a polonesa se destaca. Ela tem dois títulos em Roland Garros (2020 e 2022); em 2021, chegou à final do torneio de duplas do grand slam. De todas as partidas de singles que disputou em sua carreira, venceu 241 – aproveitamento de 79,8%. É este desafio que Bia Haddad terá de superar em busca do título de Roland Garros.

Nascida em Varsóvia, Swiatek já é um dos grandes nomes do tênis com apenas 22 anos. No circuito da WTA, acumula 13 títulos em um curto espaço de tempo desde que se tornou profissional. Em 2023, além de já ter conquistado dois títulos (Aberto do Catar e de Miami), se tornou a quarta tenista a liderar o ranking por mais de 40 semanas.