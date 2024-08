Olimpíadas 2024: ex-namorados se beijam após conquistar ouro nas duplas mistas do tênis

Separados há pouco mais de duas semanas, os checos Katerina Siniakova e Tomas Machac conquistaram a medalha de ouro nas duplas mistas do tênis nas Olimpíadas de Paris. Na comemoração, assim que se sagraram campeões olimpícos, os ex-namorados ‘reataram’ com um beijo, ainda no saibro de Roland Garros. Eles estavam juntos desde 2021 e anunciaram a separação durante WTA de Praga, na República Checa.

Pela proximidade com os Jogos, Siniakova e Machac decidiram disputar o torneio juntos, como dupla, mesmo após o término do relacionamento. Na decisão, venceram a dupla chinesa Zhang Zhizhen e Wang Xinyu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/8. Ainda em quadra, se abraçaram e celebraram a conquista, emocionados, com um beijo. Após a conquista, questionados sobre o futuro do relacionamento – se iriam, de fato, reatar –, os checos não deram muitos detalhes. "Essa é nossa vida pessoal, vocês não precisam saber sobre. Gostamos quando estão confusos", brincou a tenista.

Machac e Siniakova conquistaram a medalha de ouro nas duplas mistas em Paris. Foto: Andy Wong/AP





A dupla já havia disputado dois torneios juntos desde o início do relacionamento. Em 2022, no Aberto da Austrália, e neste ano, no Aberto da França. Em ambos os casos, foram derrotados nas fases iniciais dos torneios. Machac ainda disputará o bronze neste sábado, na chave de duplas masculinas, ao lado de Adam Pavlasek, também da República Checa.

Já Siniakova é tida como uma das melhores tenistas de duplas da atualidade. Número 2 no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), ela conquistou, em Tóquio-2020, a medalha de ouro nas duplas femininas, ao lado de Barbora Krejcikova. Em seu currículo, também conta com torneios de Grand Slam de Roland Garros, Aberto dos Estados Unidos, Wimbledon e Aberto da Austrália.