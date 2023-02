Tudo sobre o Super Bowl: premiação, onde assistir, títulos, formato e origem do jogo que para EUA

O maior evento esportivo do planeta chegou. Neste domingo, Kansas City Cheifs e Philadelphia Eagles disputam o Super Bowl LVII, a final da temporada da NFL, em Phoenix, no Arizona, a partir das 20h30. O show do intervalo, um dos principais momentos de todo o evento, será comandado por Rihanna..

Chegou a hora de conhecer o campeão do futebol americano, um momento especial para os fãs espalhados pelo mundo todo. Os Estados Unidos param para acompanhar a partida desde as primeiras horas do dia. Após mais de seis meses de jogos, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles decidirão quem é o novo campeão da NFL. As duas equipes, que foram as melhores de cada uma das conferências da liga na temporada, se enfrentam neste domingo e colocam frente a frente dois dos melhores quarterbacks dos últimos anos. O Super Bowl é o nome dado à decisão do torneio.

Em seu terceiro Super Bowl na carreira, Patrick Mahomes, campeão com o Kansas City Chiefs na temporada de 2019, é um dos maiores nomes da NFL atualmente. Durante 2022, o quarterback enfrentou problemas físicos em diversos momentos, mas terminou como líder da liga em jardas passadas, com 5250, e com 41 touchdowns, também liderando o quesito e fazendo do time o melhor ataque de toda a liga em pontuações. Quarterbach é aquele jogador que recebe a bola para fazer o passe.

Jalen Hurts comanda o Philadelphia Eagles em seu primeiro Super Bowl da carreira Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports

Quem são os quarterbacks dos finalistas

Durante os jogos, Mahomes mostrou para todos quem seria seu parceiro durante a temporada. O tight end Travis Kelce foi o alvo mais buscado pelo quarterback durante os jogos. No ano, o recebedor foi acionado em 110 oportunidades e conseguiu totalizar 1338 jardas e 12 touchdowns, sendo o segundo que mais recebeu pontuações em toda a NFL em 2022.

Pelo lado do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts também é o grande nome. O jovem quarterback, de 24 anos, chega para o seu primeiro Super Bowl da carreira e faz com que a equipe, ao lado do técnico Nick Sirianni, volte para a decisão da NFL após quatro temporadas, na última vez que esteve na final, o Eagles superou o New England Patriots e ficou com o título.

Na temporada, a equipe de Philadelphia foi a segunda melhor no ataque, atrás apenas do adversário do Super Bowl. Contudo, enquanto o ataque de Kansas City tem no jogo de passes sua maior força, os Eagles conseguem trazer um equilíbrio maior. Até o momento, o time de Hurts marcou 59 touchdowns, sendo 32 deles correndo e 25 passando, e o quarterback é uma das razões disso.

Hurts é um dos lançadores mais móveis da NFL no momento e, principalmente em 2022, a comissão técnica do Philadelphia Eagles conseguiu usar deste elemento para fazer o ataque da equipe dominar os adversários durante quase todos os jogos.

Além do equilíbrio de seu ataque, a defesa do Philadelphia Eagles soube mostrar sua força. Apostando em uma equipe defensiva mais atlética, os comandados de Nick Sirianni incomodaram bastante os oponentes durante o torneio. O time foi o que mais derrubou o quarterback adversário durante o ano, em 70 oportunidades, e conseguiu roubar a bola 27 vezes, com 17 interceptações e 10 fumbles.

Quanto ganha cada jogador que estará no Super Bowl

O Super Bowl é um dos eventos que mais arrecadam dinheiro no mundo e os jogadores que dele participam também recebem um bom valor. Independentemente do contrato do jogador com a equipe que defende, estar no jogo que define o campeão da temporada do futebol americano já garante ao atleta pelo menos US$ 75 mil, algo em torno de R$ 395 mil, de participação.

Isso é garantido por conta do acordo coletivo que os jogadores da NFL possuem com a liga de futebol americano. Ficou definido que o time que for derrotado terá de pagar este valor para cada um dos 53 jogadores do elenco. Em caso de vitória, a quantia sobe para US$ 150 mil (R$ 790 mil).

Onde assistir ao Super Bowl

A partida entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles terá transmissão da ESPN, pela TV por assinatura, e da RedeTV, em TV aberta, para o Brasil. O jogo começa às 20h30 pelo horário de Brasília.

O que é o Super Bowl?

Apesar de ser mundialmente conhecido, o Super Bowl gera algumas dúvidas no público brasileiro. O evento, que é o maior do planeta, é realizado em apenas um dia, é a final da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Como todas as ligas americanas, a NFL é dividida em duas conferências: a Americana e a Nacional. O Super Bowl reúne, em uma partida apenas, os campeões de cada uma delas, que na temporada de 2022 são Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

A ideia de reunir os dois melhores times da temporada para decidirem o campeão nasceu em 1966. Na época, foi pensado em uma partida, ainda sem o nome do Super Bowl, com o vencedor de cada uma das duas ligas de futebol americano do país, a National Football League e a American Football League.

A primeira partida nestes moldes aconteceu em 15 de janeiro de 1967, entre o Green Bay Packers e o Kansas City Chiefs. Na oportunidade, os Packers saíram com o triunfo por 35 a 10. Desde então, a partida que define o campeão de uma temporada do futebol americano nos Estados Unidos reúne a melhor equipe de cada uma das conferências da NFL. Além disso, o jogo leva um número em romano a cada edição. Em 2023, será disputado o Super Bowl LVII (57). Na última temporada, o vencedor foi o Los Angeles Rams.

Quais são os maiores vencedores do Super Bowl?

6 - Pittsburgh Steelers e New England Patriots

5 - San Francisco 49ers e Dallas Cowboys

4 - Green Bay Packers e New York Giants

3 - Las Vegas Raiders, Washington Commanders e Denver Broncos

2 - Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams

1 - New York Jets, Chicago Bears, New Orleans Saints, Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles

O show do intervalo

Como todo evento esportivo americano, o Super Bowl não é somente o jogo em si. Uma das grandes atrações das últimas décadas é o show do intervalo, que em 2023 terá Rihanna como atração. Contudo, a história da relevância do momento em que o jogo em si não está acontecendo cresceu demais dos anos 90 para cá. Do início do Super Bowl, em janeiro de 1967 até o começo dos anos 90, o intervalo de partida era reservado para apresentações de bandas de colégios e faculdades, como acontecia em partidas de futebol americano universitário. Contudo, em 1991, a NFL decidiu trazer mais audiência para o intervalo de jogo e contou com uma apresentação de New Kids on the Block e Gloria Estefan.

A ideia deu certo e a disputa que decidiu a temporada de 1992, em janeiro de 1993, teve Michael Jackson como grande atração e elevou a importância do momento. Após a apresentação do Rei do Pop, a NFL conseguiu com que artistas como Diana Ross, U2, Justin Timberlake, Janet Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones, Prince, The Who, Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Coldplay tambem participassem dos 15 minutos, em média, da apresentação.