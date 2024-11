UFC 309: onde assistir ao vivo, card completo e horário de evento com Jon Jones e Charles Do Bronx

A principal organização de MMA do mundo retorna neste sábado, 16, no Madison Square Garden, em Nova York, para o UFC 309. A ‘Meca’ do basquete dá espaço para as lutas neste fim de semana, com a disputa do cinturão dos pesados entre Jon Jones e Stipe Miocic sendo o combate principal da noite.

O Brasil também será bem representado em um duelo que provavelmente definirá o próximo desafiante ao título dos leves. No co-main event da noite, Charles Do Bronx faz a revanche com Michael Chandler.

Pôster do UFC 309 Foto: X/ @UFC

Confira o card completo e onde assistir ao UFC 309

Card Preliminar – 20h (de Brasília) no UFC Fight Pass e Canal Goat

Jonathan Martínez x Marcus McGhee ; Peso Galo

Peso Galo Chris Weidman X Eryk Anders; Peso Médio

Jim Miller x Damon Jackson; Peso Leve

Marcin Tybura x Jhonata Diniz; Peso Pesado

Peso Pesado Mickey Gall x Ramiz Brahimaj; Peso Meio-Médio

Bassil Hafez x Oban Elliot ; Peso Meio-Médio

Peso Meio-Médio Veronica Hardy x Eduarda Ronda Moura; Peso Mosca Feminino

Card Principal do UFC 309 – 00h (de Brasília), no UFC Fight Pass