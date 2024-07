Conheça o navio de cruzeiro que será a ‘Vila Olímpica’ dos surfistas no Taiti

Enquanto mais de dez mil atletas se hospedam nos quartos da Vila Olímpica construída em Paris, parte dos surfistas que disputarão os Jogos Olímpicos de 2024 terão a oportunidade de ficar em acomodações muito mais luxuosas. Atletas da modalidade irão se acomodar em um navio de cruzeiros que funcionará como uma ‘vila flutuante’ atracada nas águas de Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Este seleto grupo de atletas ‘sortudos’ terá uma dinâmica de hospedagem bem diferente da que foi apresentada nas instalações da capital francesa. Surfistas que já chegaram no Taiti, onde acontecerão as provas do surfe nesta edição da competição, compartilharam imagens e vídeos da estrutura do Aranui 5, embarcação escolhida para receber os competidores e autoridades presentes nos eventos.

Navio de cruzeiros Aranui 5, que servirá de Vila Olímpica na Polinésia Francesa durante os Jogos de Paris 2024 Foto: Aranui Cruises/Divulgação

PUBLICIDADE Os atletas brasileiros não ficarão hospedados no navio durante os Jogos. A equipe escolheu ficar em uma pousada na beira da praia, próximo de onde saem os barcos rumo ao local de competição. As principais mudanças começam com a estrutura do quarto desses atletas. Enquanto em Paris os competidores dormirão em camas feitas de papelão, popularmente conhecidas como ‘camas anti-sexo’, os surfistas desfrutam de camas de verdade, as mesmas usadas para hospedar turistas do cruzeiro.

Além da cama, os atletas ganham de brinde uma vista para as águas de Teahupo’o e podem passear pela estrutura do navio de mais de 120 metros de comprimento. A surfista peruana Sol Aguirre mostrou em seu Instagram como é um dos quartos mais chiques do Aranui 5, onde está hospedada.

O quarto, do modelo premium suite, conta ainda como uma televisão grande, sala de estar com sofá e uma varanda com mesa e cadeiras. “Não precisamos de televisão porque temos essa vista incrível do meu quarto”, diz ela ao mostrar a varanda.

No total, o Aranui 5 conta com 103 acomodações, entre dormitórios compartilhados, cabines e suítes, e capacidade para 230 passageiros. São oito decks diferentes para os hóspedes, um restaurante, lounge, duas salas de conferência, piscina, spa, academia e três bares, um deles com vista panorâmica para o mar do Taiti.

A embarcação de origem francesa costuma fazer passeios pela região das Ilhas Marquesas, arquipélago de ilhas vulcânicas da Polinésia Francesa. Porém, o navio também conta com estrutura de cargueiro e pode operar neste modelo. As provas do surfe acontecem entre os dias 27 de julho e 5 de agosto.