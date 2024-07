O primeiro dia de atividades da F-1 na Bélgica teve fortes sinais de Max Verstappen e da McLaren. Nesta sexta-feira (26), o punido tricampeão comandou as ações pela manhã, enquanto os laranjinhas ditaram o ritmo com novo 1-2 na sessão da tarde, com Lando Norris na frente.

Mercedes e Ferrari não acompanharam as rivais em um dia de margens consideravelmente grandes separando as equipes. Os prateados, por exemplo, torcem abertamente pela chuva depois de apresentarem um acerto esquisito. Os vermelhos, enquanto isso, andaram de forma mediana, mas nada que não fosse totalmente esperado pelas limitações em velocidade de reta. Na 'F1 B', tumulto e confusão. A Williams surgiu poderosa de manhã nas mãos de Alexander Albon, mas sumiu de tarde, enquanto Alpine e Haas foram boas surpresas com Esteban Ocon e Kevin Magnussen.

5 coisas que aprendemos na sexta-feira do GP da Bélgica da Fórmula 1 2024 Foto: Reprodução/X @f1

McLaren mostra em poucos dias versatilidade absurda do carro

Depois do calor extremo na travada pista da Hungria, a F1 desembarcou na absurdamente veloz Spa, diante de um clima bem ameno. Mas nada disso mudou a performance da McLaren que, depois de um TL1 correto, chutou a porta e dominou o TL2. A disputa com a Red Bull ainda é muito real, o carro taurino é o bicho de reta, mas os laranjinhas estão muito no páreo. E seguramente são favoritos com Verstappen perdendo dez posições no grid.

Verstappen ganha fio de esperança mesmo com punição

A situação de Verstappen na Bélgica é complicada. Já sabendo que vai largar no meio do pelotão, o neerlandês precisa ter nervos no lugar para não deixar a frustração da Hungria invadir. Só que o cenário em Spa parece bem mais favorável: é capaz que a Red Bull seja até o carro mais rápido, tamanha a vantagem de reta que tem, mas a escalada é íngreme, o que reforça o favoritismo da McLaren. Mas um pódio, por exemplo, não seria surpresa alguma. E vencer não é 100% impossível também.

Ferrari marca Mercedes em primeiro dia nem tão ruim

É bem possível que a Ferrari tenha resultados iguais ou até piores que na Hungria, mas o saldo talvez seja outro. Pelo seguinte: em Budapeste, a expectativa era altíssima, pelo menos pódio, andar no grupo da frente. Não rolou. Já em Spa, o temor era real, afinal, o carro vermelho tem sérios problemas de reta e é isso que mais tem no garboso traçado belga. Primeiro dia, dentro das possibilidades, bem honesto da Ferrari.

Mercedes torce por chuva e deixa mais dúvidas do que certezas

Estranho foi o desempenho da Mercedes. Se na Hungria o cenário era adverso, especialmente pelo forte calor, na Bélgica havia uma percepção de conforto que, no primeiro dia, não apareceu. Na simulação de classificação, tomou legal até da Ferrari. Na de corrida, andou quase 0s5 atrás de Red Bull e McLaren e igualou os italianos. Não era bem o que a Mercedes precisava, mas mostra como essas duas gigantes equipes vivem em constante instabilidade.

Williams? Haas? Alpine? Liderança da ‘F1 B’ vira mistério

Está difícil achar uma sexta-feira em que não role um furdunço na ordem de forças da ‘F1 B’. Na Bélgica, de novo. De forma inacreditável, Haas e Alpine parecem na frente das rivais, mas a Williams teve um TL1 fortíssimo. De todo modo, a tendência é de vantagens elásticas no pelotão todo, muito pelas características da enorme pista de Spa.