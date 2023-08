Argentino Matías Rossi supera confusão e vence corrida 2 da Stock Car no Autódromo Velocittá

Matías Rossi venceu a corrida 2 da sexta etapa da Stock Car, no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP). Em prova marcada por confusão, o piloto da Full Time não tomou conhecimento dos adversários. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Daniel Serra (Eurofarma) fecharam o top-3.

Parecia que o automobilismo era luta. Logo após a largada uma sequência de choques tirou oito pilotos da disputa. O safety car precisou ser acionado e ficou boa parte da prova na pista. A retomada da prova ainda guardava 15 minutos para os pilotos brigarem, agora de modo saudável, por posições.

Matias Rossi espichou a distância, inclusive depois da parada dos boxes. Atrás dele, Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel) vinha forte para tentar recuperar o final de semana que parecia perdido. Daniel Serra (Eurofarma) vinha em terceiro, segurando uma fila grande próxima dele. A briga entre Casagrande e Serra ajudou Rossi a se distanciar ainda mais e conquistar a vitória

Argentino Matías Rossi já vinha de vitória em Interlagos e conseguiu repetir o feito em Mogi Guaçu (SP). Foto: Duda Bairros

Curiosamente, os vencedores em Velocittá foram os mesmos da última etapa, em Interlagos. A ordem, porém, mudou. Rossi havia vencido a primeira, e Zonta a segunda. Os triunfos bagunçam a parte de cima da classificação do campeonato. Rossi e Zonta se aproximam das primeiras posições. Casagrande e Serra, que vinham em um final de semana ruim, conseguiu pontuar bem para manter-se na briga. Gianluca Petecof conseguiu beliscar a quinta posição. Somado ao segundo lugar na primeira prova, o resultado do novato lhe rendeu o prêmio de Man Of The Race.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) conseguiu buscar a oitava posição na corrida 2, o que ainda lhe rendeu pontuação suficiente para manter a liderança, com 164 pontos. Ele é seguido por Daniel Serra, com 163 e Gabriel Casagrande com 161. O quarto é Rubens Barrichello, com 140. Em quinto, Ricardo Zonta, com 136. Rafael Suzuki é o sexto com 125. Guilherme Salas, César Ramos, Matías Rossi e Felipe Baptista fecham o top-10. A posição do argentino só não é melhor porque ele ficou fora de duas etapas. A Stock Car volta em 27 de agosto, em Goiânia.

