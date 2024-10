Ator Keanu Reeves, de ‘Matrix’, roda em estreia profissional no automobilismo

Estrela de Hollywood, Keanu Reeves fez sua estreia profissional no automobilismo neste sábado (5) em uma prova da Toyota GR Cup no famoso circuito de Indianápolis. E o início não foi perfeito para o ator de “Matrix”, que rodou pouco depois da metade da corrida de 45 minutos e terminou em 25º lugar.

Apesar do susto, o libanês naturalizado canadense não bateu e conseguiu concluir a prova. Ele largou na 31ª posição entre 35 carros, chegou a ocupar a 21ª colocação e ainda evitou com sucesso uma saída da pista na primeira volta. Em suma, mesmo com a rodada, foi uma estreia satisfatória considerando as chances que ele tinha.

Keanu Reeves estreou no automobilismo correndo na Toyota GR Cup e terminou em 25º de 35 competidores. Foto: Darron Cummings/AP

Aos 60 anos, Keanu Reeves competirá em mais provas da Toyota GR Cup, uma série de corridas específicas para carros da Toyota e que serve de apoio para as 8 Horas de Indianápolis da GT World Challenge America e da Intercontinental GT Challenge, divisões que tiveram presença dos brasileiros Augusto Farfus, Custódio Toledo, Oswaldo Negri Jr., Felipe Fraga e Pedro Ebrahim. O ator volta a disputar uma corrida neste domingo (5). Ele pilota o carro nº 92, que está promovendo sua história em quadrinhos "The Book of Elsewhere". Reeves é companheiro de equipe do youtuber Cody Jones, de "Dude Perfect".

Ainda que tenha feito somente agora sua estreia profissional, Keanu tem experiência anterior em corridas como participante do GP Toyota de Long Beach em uma prova de celebridades. Na ocasião, em 2009, ele venceu o evento.