Bortoleto larga em último, deixa 21 pilotos para trás e ganha GP de Monza de F2

Precisando entrar na zona de pontuação Bortoleto escolheu largar com os pneus supermacios, o mesmo usado pelos pilotos que estavam na ponta. Alguns acidentes nas primeiras voltas fizeram com que o safety car entrasse em ação, permitindo ao brasileiro aliar sorte, pela entrada do carro de segurança, e estratégia.

Enquanto todos os pilotos que estavam na frente foram para os boxes na volta 9, Bortoleto seguiu na pista. Pelas regras da Fórmula 2 as velocidades são limitadas, e quem parou primeiro teve de reduzir. Com isso, o brasileiro abriu uma lacuna de tempo para que o brasileiro chegasse à primeira posição.