Stefano Domenicali, CEO da F-1, confirma filme estrelado por Brad Pitt sobre a categoria

A Fórmula 1 ganhará um filme estrelado por Brad Pitt em breve, segundo confirmação do CEO da categoria, Stefano Domenicali. Presença ilustre nos boxes das equipes durante o fim de semana do GP dos Estados Unidos, o astro norte-americano não está em Austin apenas para aproveitar a corrida, mas sim para tratar de negócios e iniciar a produção de seu próximo trabalho.

Segundo informações confirmadas pelo próprio Domenicali, em entrevista à revista britânica Autosport, Brad Pitt, o produtor Jerry Bruckheimer, que tem no currículo Top Gun, um filme sobre a NASCAR, Days of Thunder, Piratas do Caribe, e o diretor Joseph Kosinski fizeram reuniões com os chefes da equipe de F-1 em Austin para abordar os planos do projeto, que deverá ser gravado a partir de 2023.

O CEO da categoria ainda confirmou que todos os pilotos e equipes estarão envolvidos no ambicioso projeto, que contará a história de um piloto veterano que orienta um jovem promissor na categoria e ainda garantiu que o projeto será bastante realista. “A única coisa que posso dizer é que será real, então vocês verão algo acontecendo durante os fins de semana de corrida. Já estamos planejando toda a atividade e a ativação que precisa ser feita em um fim de semana de corrida real, vamos começar na segunda metade da temporada. Ainda estamos trabalhando nos detalhes, porque é apenas o começo do plano, mas será bastante interessante”, disse.

Brad Pitt e o produtor Jerry Bruckheimer estiveram no paddock da F-1 neste fim de semana para tratar sobre o novo filme a respeito da categoria. Foto: Shawn Thew/EFE

Com um enorme sucesso de público e crítica com a série documental Drive to Survive, da Netflix, que aborda os bastidores da categoria, Domenicali crê que a produção cinematográfica é mais um aceno da F-1 ao mundo do cinema.

“Acho que são coisas sérias. Estou muito animado porque estamos em algum lugar onde as pessoas pensam: ‘O que vem a seguir?’ E este é mais um passo no crescimento. Acreditamos verdadeiramente que isso permitirá à Fórmula 1 estar em outra dimensão que não foi explorada tão profundamente, e tão bem, até hoje”, afirmou.

Domenicali ainda afirmou que um filme é uma grande oportunidade da F-1 se aproximar de um público cada vez maior. “Os filmes farão parte do que vamos construir para o futuro para atrair um novo público, e também para investir na receita extra que virá”.

LEWIS HAMILTON ENVOLVIDO NA PRODUÇÃO

O CEO da categoria ainda revelou que Lewis Hamilton estará pessoalmente envolvido com a produção da atração, garantindo assim mais veracidade ao filme. ”Lewis será muito importante porque ele adora esse novo projeto e manterá a autenticidade certa do filme que será produzido. Eu garanto a vocês que o produtor é o melhor de Hollywood, o diretor é um dos melhores de Hollywood, e o ator principal, Brad Pitt, não precisa ter nenhum tipo de apresentação”, concluiu.