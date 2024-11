Confira a lista de campeões da F1 atualizada após tetra de Verstappen

Max Verstappen se sagrou tetracampeão mundial de Fórmula 1 neste domingo durante o Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. O holandês leva seu quarto título seguido na categoria máxima do automobilismo mundial, se iguala a grandes nomes com feitos impressionantes e ultrapassa ícones como o sogro Nelson Piquet e Ayrton Senna. Veja a seguir a lista atualizada com todos os campeões da história da F-1.

Verstappen comemora o título da Fórmula 1 com a sua equipe Foto: Mark Thompson/AFP

Lista dos campeões mundiais de F1 atualizada