Equipe da Fórmula 1 precisará ‘mudar de nome’ para correr no GP da Holanda

A KSA, entidade holandesa responsável pela regulamentação de casas de aposta no país, anunciou que uma das escuderias da Fórmula 1 precisará ‘mudar de nome’ para participar do Grande Prêmio que ocorre no Circuito de Zandvoort no domingo, dia 25 de agosto. A empresa de apostas Stake se tornou a maior patrocinadora da Sauber Motosports em dezembro de 2023 e provocou uma mudança no nome da equipe.

A escuderia passou a se chamar Stake F1 Team e estampa em seu carro a marca da casa de apostas. Acontece que a Stake não é regulamentada pela KSA e a entidade anunciou que será preciso remover a pintura para a disputa do GP. Ainda não há um anúncio oficial se a apresentação do time poderá ter o nome da empresa (sem a divulgação gráfica da marca).

Carro da equipe Sauber Motosports correndo com o patrocínio da casa de apostas Stake Foto: Divulgação/F1

PUBLICIDADE Uma outra possibilidade é que o grupo se apresente com o nome de outro patrocinador, a Kick Streaming, empresa que atua como plataforma de transmissão de jogos online. Segundo o órgão, a legislação estabelecida é para proteger os consumidores e diminuir as chances de ações ilegais envolvendo apostas esportivas. Mesmo não sendo licenciada para atuar na Holanda, a Stake é usada por apostadores no país, o que teria reforçado a ação do órgão em proibir sua divulgação.

A mesma situação aconteceu em março deste ano no Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália. Lá, a Stake também não tem autorização para atuar como empresa de apostas e a Sauber Motosports correu com o nome da Kick Streaming estampado no carro.

O contrato entre Sauber a Stake é válido por dois anos. Antes de ter o naming rights da escuderia, tinha contrato de patrocinadora padrão e o investimento do contrato de três anos girava em torno de R$ 450 milhões.