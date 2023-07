Etapa de Interlagos da Stock Car tem pole inédita, líderes entre últimos e jovens com destaque

A temporada da Stock Car chega ao segundo terço do calendário neste domingo, dia 9, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a classificação ganhando forma, os líderes vão começar no metade final do pelotão. Já na ponta, Matías Rossi tem pole inédita, seguido de jovens talentos da modalidade.

O argentino da Full Time garantiu a primeira posição após um treino classificatório perfeito no sábado. Ele fez o primeiro do Q1 ao Q3. Na última etapa, com apenas os seis mais rápidos, Rossi teve os melhores desempenhos nos três trechos da pista. Foi a terceira vez que um estrangeiro garantiu a melhor largada na Stock Car. Rossi tem bom histórico em Interlgados, inclusive com vitória na temporada de 2022.

Matías Rossi já venceu em Interlagos na temporada 2022 e quer repetir o feito neste domingo. Foto: Duda Bairros/Stock

Líderes ficaram para trás e vão ter que buscar ultrapassagens

Se a expectativa era de que Gabriel Casagrande (da equipe A.Mattheis Vogel) e Thiago Camillo (Ipiranga Racing) pudessem se distanciar na classificação, a realidade foi outra. Casagrande será apenas o 25° e Camilo, o 22°. Companheiro de equipe de Camilo e terceiro no campeonato, César Ramos também foi mal no sábado e larga em 29°. Todos eles gerão de fazer uma prova de recuperação.

Gabriel Casagrande é o líder do campeonato com 135 pontos, por enquanto. Foto: Duda Bairros/Vicar

Vencedor na última etapa, em Cascavel (PR), Dudu Barrichello até passou ao Q2, mas não manteve o ritmo. Ele larga em 11°. O pai dele, Rubens Barrichello, ficou ainda no Q1 e sai em 16°. Com os principais destaques da temporada no meio e no fim do pelotão, a expectativa é que a etapa tenha muitas ultrapassagens. A previsão de chuva pode ajudar a amenizar os danos nos pneus, depois de duas provas que desgastaram as rodas.

Jovens mostraram potencial mais uma vez

A nova geração da Stock Car está cada vez mais forte. No Q3 de sábado, Enzo Elias e Felipe Baptista fizeram bonito. Antes Gaetano Di Mauro havia conseguido destaque com bom tempo no Q2. Giancula Petecof também foi bem, principalmente no Q1, mas não chegou até o top-6.

Punições alteram primeiras posições do grid

A quinta posição mudou duas vezes ainda depois do término do classificatório. Enzo Elias fez o quinto tempo no Q2, mas perdeu a melhor volta depois de um queixa acatada pelos comissários. Bruno Baptista, portanto, assumiu a posição. Horas depois, porém, Baptista também foi punido, na vistoria técnica, devido ao carro que do piloto ter o spliter dianteiro com o tamanho diferente do previsto no regulamento. Todos os pilotos a partir de Enzo, portanto, sobem uma posição e Bruno Baptista larga em último.

A primeira corrida tem largada prevista para 13h40 deste domingo. Em seguida, começa a segunda parte da etapa. A prova é transmitida pela Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e no canal da Stock Car no YouTube.

Grid de largada em Interlagos