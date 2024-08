F-1: 5 coisas que aprendemos no sábado do GP da Holanda

A classificação do GP da Holanda deste sábado, 24, mostrou a força da McLaren e de Lando Norris. Fazendo valer o carro mais rápido da Fórmula 1 na atualidade, o britânico voou no Q3 e atropelou a concorrência, colocando mais de 0s3 em cima de Max Verstappen e quase 0s5 no companheiro, Oscar Piastri.

Norris é muito favorito a vencer, afinal, a McLaren foi também quem teve o melhor rendimento na simulação de ritmo de corrida no TL2. Só que a largada, Calcanhar de Aquiles famosíssimo do piloto inglês, vai ser decisiva de novo, já que é justamente Verstappen quem parte de segundo. Atrás de Piastri, em quarto, sai George Russell, que passou longe da briga imaginada pela pole. Sergio Pérez, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly e Carlos Sainz completam o top-10 do grid, enquanto Lewis Hamilton sai de 14º, após cair no Q2 e receber punição por atrapalhar Pérez.

Lando Norris larga na pole na Holanda Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

Norris atropela na classificação, mas tem pior pesadelo largando ao lado

Norris teve uma das poles mais dominantes dos últimos tempos na F1 e merece muitos elogios por isso. A McLaren é o grande carro do momento, verdade, mas o inglês enfiou 0s5 no companheiro, não é pouca coisa. O problema é que Lando tem sido o cara que pior larga no grupo da frente e, neste domingo, vai ter justamente Verstappen ao lado, um piloto que sai tão bem do grid e que ainda tem esse histórico de levar sempre a melhor contra o inglês. Lando vai precisar ser incisivo e certeiro para vencer e confirmar o favoritismo

Verstappen se põe em posição de ataque e vai para domingo vivo

Não vai ser uma tarefa nada fácil para Max superar a McLaren, que sai da pole e que teve um ritmo de corrida tão forte na simulação do TL2. De todo modo, mesmo com as claras limitações que a Red Bull apresenta atualmente, Verstappen fez um bom papel, colocando-se em posição de ataque. A chave do sucesso é a largada: superar Norris e segurar Piastri ali.

Mercedes decepciona e não briga. E Hamilton pode ficar até sem pontos

Russell tomou quase 0s6 de Norris no Q3, mas pelo menos salvou um quarto lugar que é normal para a Mercedes na classificação. O problema é que as Flechas de Prata sonhavam para valer com a pole e isso não passou nem perto. Para piorar, tem ali Hamilton saindo de 14º, punido por atrapalhar Pérez e inexplicavelmente caindo no Q2. Dia estranhíssimo dos prateados, nada condizente com o bom momento recente.

Ferrari tem novo dia melancólico

A quarta força do momento na F1 continua se arrastando. A Ferrari sofre para valer em Zandvoort e o sexto lugar de Leclerc foi quase limite ali, não tinha muito mais para onde correr, não. Teve ainda a queda de Sainz no Q2, que se explica pela total falta de tempo de pista do espanhol antes da classificação, mas é muito frustrante. O carro vencedor realmente sumiu.

Alonso bate Stroll e puxa ‘F-1 B’

A ‘F1 B’ aparece apertada e bem próxima da Ferrari e, neste sábado, quem a comandou foi a Aston Martin. Nada brilhante, mas ao menos superou Williams, Haas, Alpine, RB. A grande derrotada do dia era para ter sido a equipe irmã da Red Bull, mas a Williams tinha um plano: Alexander Albon desclassificado por irregularidade técnica no assoalho depois de ir ao Q3 e Logan Sargeant, depois de espancar o muro no TL3, nem andou de tarde. Ou seja: os carros azuis fecharam o dia oficialmente sem tempos registrados. Vexame.