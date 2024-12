F-1: Ferrari corta vantagem da McLaren para 21 pontos e segue viva; confira a classificação

O GP do Catar de Fórmula 1 estava feito para a McLaren de repente até fechar a conta do Mundial de Construtores, mas a corrida virou um caos quando um espelho apareceu no meio da pista e, com safety-car, punições, erros e batidas, a Ferrari conseguiu pontuar mais que a equipe britânica em Lusail. Assim, 21 pontos separam as duas equipes antes da final, no GP de Abu Dhabi.

A McLaren agora tem 640 pontos, com Oscar Piastri chegando em terceiro e Lando Norris, severamente punido, em décimo no Catar. A Ferrari, que viu Charles Leclerc chegar em segundo e Carlos Sainz, preso atrás de Pierre Gasly, em sexto, foi a 619. Já sem chances matemáticas após novo abandono de Sergio Pérez, a Red Bull, carregada por Max Verstappen, foi a 581.

McLaren lidera o Mundial de Construtores da Fórmula 1. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

PUBLICIDADE Correndo sozinha na tabela, a Mercedes foi a 446 pontos com os resultados tímidos de George Russell e Lewis Hamilton, que colecionaram punições. Também corre solo a Aston Martin, com 92, acima de uma Alpine cada vez mais próxima do sexto lugar com outro milagre de Gasly: 59 pontos para os franceses. A Haas teve outra corrida decente e, com 54, ao menos abriu frente para a RB, que parou em 46. A Williams vem com 17 e a Sauber, enfim pontuando com Guanyu Zhou, foi a 4.

No Mundial de Pilotos, Verstappen já garantiu o tetracampeonato, mas continua abrindo. O neerlandês tem 429 pontos, 80 a mais que Norris, que agora está verdadeiramente ameaçado por Leclerc: 349 x 341.

Piastri conseguiu aumentar o respiro contra Sainz. Agora, o australiano aparece 19 pontos na frente. Russell tem 235 tentos, 24 a mais que Hamilton. Pérez não pontuou de novo e segue com 152.

Fernando Alonso voltou aos pontos e ficou ainda mais tranquilo em nono, com 68 tentos. O bicampeão do mundo tem 31 a mais que Nico Hülkenberg, que completa o top-10. Gasly, com ótima atuação, saltou para 11º, com 36. Yuki Tsunoda (30), Lance Stroll (24), Esteban Ocon (23), Kevin Magnussen (16), Alexander Albon (12), Daniel Ricciardo (12), Oliver Bearman (7), Franco Colapinto (5), Zhou (4) e Liam Lawson (4) também já pontuaram. Seguem zerados em 2024 Logan Sargeant e Valtteri Bottas.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, de 6 a 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi, encerramento da temporada 2024.

Confira classificação da F1 após a 23ª de 24 etapas:

Mundial de Pilotos

Max Verstappen 429 Lando Norris 349 Charles Leclerc 341 Oscar Piastri 291 Carlos Sainz Jnr 272 George Russell 235 Lewis Hamilton 211 Sergio Perez 152 Fernando Alonso 68 Nico Hulkenberg 37 Pierre Gasly 36 Yuki Tsunoda 30 Lance Stroll 24 Esteban Ocon 23 Kevin Magnussen 16 Alexander Albon 12 Daniel Ricciardo 12 Oliver Bearman 7 Franco Colapinto 5 Zhou Guanyu 4 Liam Lawson 4 Valtteri Bottas 0 Logan Sargeant 0

Mundial de construtores