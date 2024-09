F-1: Ferrari destaca gestão de pneus após triunfo na Itália: ‘Nossa grande vantagem em 2024’

O resultado é ainda mais impressionante se for levado em conta que Leclerc parou na volta 16 de 53 — e com direito a bronca no time pela chamada precoce. Mesmo assim, completou todas as voltas seguintes com os compostos duros em ritmo suficiente para impedir a aproximação dos carros da McLaren no fim.

Carlos Sainz ainda lutou pelo pódio, mas a diferença para Oscar Piastri e Lando Norris era menor, portanto as ultrapassagens foram inevitáveis. De qualquer forma, um resultado maiúsculo para uma equipe que é sempre perigosa quando corre em casa.