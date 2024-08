F-1: Hamilton vê Mercedes ‘de mal a pior’ após 15º lugar na classificação para o GP da Holanda

Lewis Hamilton ficou pelo caminho no treino classificatório para o GP da Holanda de Fórmula 1 neste sábado, 24. O 12º lugar no grid já era ruim, mas sua colocação foi ainda pior depois que o heptacampeão mundial recebeu uma punição por atrapalhar Carlos Sainz no Q2, perdeu três lugares e vai largar em 15º.

PUBLICIDADE Em sua avaliação, o resultado está longe do ideal, e o motivo principal é Sergio Pérez. A cinco minutos do final do Q1, Pérez surgiu furioso no rádio. “O que esse idiota está fazendo?!”, vociferou contra Hamilton. O britânico, no entanto, rebateu com o engenheiro: “Estava muito fora do caminho dele”, alegou. Para o heptacampeão, o incidente foi o catalisador para tudo ruir na atividade. “Deu errado desde o momento em que aconteceu com Pérez. Fiz o meu melhor para sair do caminho, estava o mais à esquerda possível, mas o timing foi ruim”.

Lewis Hamilton sairá de posição ruim no GP da Holanda Foto: Jhon Thys/AFP

A explicação seguiu, com a afirmação de que o carro ficou mais instável após o incidente. “Olhando para as sessões anteriores, estávamos entre os três primeiros sempre, com um carro no fio da navalha. O fim de semana meio que acabou e temos de seguir para a próxima semana”, lamentou.

O carro nesta sessão não foi dos seus grandes amigos na pista neerlandesa. Ao canal oficial da Fórmula 1, Hamilton seguiu com as críticas à performance. “No momento em que você ultrapassa esses limites de temperatura, você não tem mais desempenho. Não estamos felizes com isso”.

Foi a terceira vez na temporada que Hamilton fica fora do Q3 com a Mercedes. Entristecido com o mau resultado, o piloto agora junta forças para salvar alguns pontos importantes para a sequência do campeonato em 2024.

“Foi uma sessão bem frustrante. Essas coisas acontecem e já passaram, mas não é bom. Tudo foi um efeito dominó, foi de mal a pior”, completou. A corrida na Holanda tem largada prevista para as 10h.