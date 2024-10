O holandês Max Verstappen continua dominando as corridas sprint da Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull venceu pela 11ª vez nesse formato ao levar a melhor no Grande Prêmio dos Estados Unidos, no tradicional circuito das Américas, em Austin. O atual tricampeão largou a pole e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada com extrema facilidade.

PUBLICIDADE A vitória de Verstappen mostra que a Red Bull aproveitou bem a pausa de quase um mês sem corrida para ajustar o carro do holandês. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, completaram o pódio. A diferença na liderança, agora, aumentou para 55 pontos, o deixando ainda mais próximo do tetracampeonato. Charles Leclerc teve bons momentos na corrida, mas acabou ficando abaixo de seu companheiro de equipe e terminou na quarta posição, à frente de George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes. Companheiro de Verstappen, Sérgio Pérez foi apenas o nono, atrás também da dupla de Haas - Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Oscar Piastri, da McLaren, foi o décimo.

Max Verstappen conquista 11ª corrida sprint da F-1 ao vencer em Austin; Sainz é 2º Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Como de costume, Verstappen largou bem e não deixou seus adversários ameaçarem o primeiro lugar em nenhum momento. Ele, inclusive, fez a volta mais rápida da corrida. Quem começou bem, contrariando sua fama, foi Norris. O piloto da McLaren ultrapassou Leclerc e Russell de uma só vez.

Leclerc e Russell ainda brigaram pela posição, que foi bem defendida pelo piloto da Mercedes. Com isso, o monegasco perdeu ritmo e foi ultrapassado por Sainz, que o tirou para fora da pista. O espanhol, mais tarde, também passaria pelo piloto da Mercedes.

Sainz fez uma corrida impecável e conseguiu superar Norris na última volta. Por muito pouco o piloto da Mercedes também não perde a posição para Leclerc, que demorou, mas conseguiu deixar Russell para trás.

Quem novamente ficou abaixo do esperado foi Pérez, que ficou atrás dos carros da Haas e terminou em nono. Só não foi pior, pois Piastri acabou em décimo.

Publicidade

Confira a classificação da corrida sprint do GP dos EUA de F-1: