O duelo pela position no GP da Inglaterra de Fórmula 1 foi marcado por uma disputa particular entre britânicos. George Russell foi o inglês que levou a melhor e vai largar na frente neste domingo. O piloto da Mercedes conseguiu a melhor volta com o tempo de 1m25s819 e conseguiu superar os compatriotas Lewis Hamilton e Lando Norris. O heptacampeão mundial, também da Mercedes, larga em segundo, enquanto o competidor da McLaren sai em terceiro.

A prova foi marcada pela bandeira vermelha logo no Q1, com Sérgio Pérez, da Red Bull, abandonando a classificação após derrapar na pista molhada por causa da chuva. A decepção ficou por conta de Charles Leclerc, da Ferrari, eliminado ainda no Q2. Max Verstappen encontrou dificuldades e vai sair em 4º.

Mercedes' British driver George Russell takes part in the third practice session ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 6, 2024. (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP) Foto: Benjamin Cremel/BENJAMIN CREMEL

PUBLICIDADE Apesar de a chuva ter dado uma trégua para os pilotos em Silverstone, a pista ainda estava molhada a poucos minutos do início do Q1. A condição do asfalto obrigou as equipes a mudarem de estratégia ao longo do prova. Pouco tempo depois de colocar o pneu macio, Sergio Pérez derrapou e foi parar na brita. A bandeira vermelha foi sinalizada e o mexicano não voltou à classificação. Verstapen também escorregou na mesma curva que Pérez e por pouco não foi parar fora da pista, mas conseguiu continuar na prova. O erro atrapalhou o holandês, que terminou o Q1 apenas em 11º. Hamilton fechou em primeiro, com 1min29s547.

O Q2 foi marcado por boas disputas entre Piastri, Alonso e George Russell, mas a surpresa foi Lando Norris, da McLaren, que alcançou o temo de 1min26s559 e fez a melhor volta. Hamilton não conseguiu repetir o desempenho da qualificação anterior e terminou em 5º A decepção ficou por conta de Charles Leclerc, da Ferrari, eliminado por Stroll no fim da prova.

Russell voltou a se destacar no Q3, disputando a melhor volta com o compatriota Norris. O piloto da Mercedes chegou a ficar somente a 0s006 do piloto da McLaren. No minuto final, Verstappen cometeu um erro no setor 1, enquanto Hamilton surpreendeu e subiu para o topo. Contudo, Russell conseguiu fechar com 1m25s819. Antes da bandeira quadriculada e ficou com a pole.

O GP da Inglaterra ocorre neste domingo, 9. A largada está prevista para às 11h (horário de Brasília).

Veja o Grid do GP da Inglaterra

1 George Russell (ING/Mercedes), 1min25s819

2 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min25s990

3 Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s030

4 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s203

5 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s237

6 Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min26s338

7 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min26s509

8 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s585

9 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min26s640

10 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min26s917

11 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s097

12 Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min27s175

13 Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min27s269

14 Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min27s867

15 Daniel Ricciardo (ITA/RB), 1min27s949

16 Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min32s431

17 Kevin Magnussen (FIN/Haas), 1min32s905

18 Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s557

19 Sergio Perez (MEX/Red Bull), 1min38s348

20 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min39s804