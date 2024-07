F-1: Russell vibra com Mercedes ‘voadora’ na Inglaterra e se anima: ‘Estamos bem’

George Russell provou o bom momento da Mercedes no fim de semana da Fórmula 1 na Inglaterra e cravou a pole neste sábado (6), com tempo de 1m25s819 marcado no Q3. O britânico, que viu os compatriotas Lewis Hamilton e Lando Norris completarem o top-3, celebrou o resultado, que descreveu como “inimaginável” no início da temporada.

PUBLICIDADE “Que sensação espetacular. No começo do ano não imaginava conquistar uma pole aqui e com Lewis em segundo e Lando em terceiro. É incrível. Muito disso graças a esses fãs também, que nos dão tanta energia”, descreveu. Antes da classificação, já no sábado, Russell fez uma forte sessão no TL3 e liderou com tempo de 1m37s529 na chuva. Assim como na definição do grid de largada, Hamilton e Norris vieram logo atrás.

George Russell largará em primeiro no GP da Inglaterra Foto: Benjamin Cremel/AFP

Questionado sobre a performance do W15 em Silverstone, o britânico celebrou o bom momento da equipe, mas pregou foco na corrida deste domingo.

O carro realmente está muito bom no momento, entregou muito na classificação. Estava voando. É muito prazeroso pilotar nesse circuito. Estamos muito bem, mas agora o foco é na corrida de amanhã. Vai ser apertado com o Lando em terceiro, o Verstappen vai estar rápido também, mas estou muito animado”, disse.

Nos dois treinos livres de sexta-feira (5), quem ditou o ritmo foi Norris, que liderou ambas as sessões. Já Max Verstappen não conseguiu ser o mais rápido até o momento em Silverstone e ainda sofreu com danos no assoalho depois de escapar ainda no Q1. Com isso, o líder do Mundial de Pilotos ficou apenas em quarto na classificação.