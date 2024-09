Charles Leclerc e Ferrari ainda não desistiram dos títulos mundiais da Fórmula 1 em 2024. Neste sábado, 14, o monegasco ficou com a pole position e irá largar na frente no GP do Azerbaijão neste domingo. É a terceira vez neste ano em que Leclerc conquista o melhor tempo para o grid de largada e a quarta pole consecutiva em Baku para o piloto, com 1min41s365.

PUBLICIDADE Leclerc ainda não conquistou uma vitória no GP do Azerbaijão e tenta encerrar o jejum neste domingo, com uma Ferrari que evoluiu o seu desempenho ao longo do ano. Oscar Piastri, companheiro de Norris, larga em posição mais vantajosa, na vice-liderança, e tentará ameaçar o monegasco para somar pontos para a McLaren. Ele frustra a dobradinha da Ferrari e coloca o espanhol Carlos Sainz na terceira posição. “Pelo que vi ontem vai ser díficil (buscar a vitória) quando saímos atrás de alguém. Tenho a luz verde para conquistar a vitória. Vamos tentar”, afirmou o piloto da McLaren. George Russell, que havia conquistado o melhor tempo no terceiro treino livre, larga na quinta posição e Lewis Hamilton, que irá para a Ferrari em 2025, em sétimo.

Leclerc irá largar na pole position no GP do Azerbaijão. Foto: Andrej Isakovic/AFP

Max Verstappen, da Red Bull, lidou com problemas ao longo da prova. “O carro está pulando está pulando como um louco no eixo traseiro”, afirmou o holandês, ainda no Q1, no rádio da equipe. Ele irá largar em sexto, após não conseguir acompanhar a Ferrari no treino classificatório. Sergio Pérez terá vida mais “fácil”: sairá em quarto, na segunda fila, no GP do Azerbaijão.

Frustração para a McLaren

Lando Norris, da McLaren, foi eliminado ainda no Q1 e deixou de conquistar mais uma pole position nesta temporada da Fórmula 1. No GP da Holanda e da Itália, ele largou na frente dos pilotos; em Baku, depois de um erro na última curva, não conseguiu ficar entre os 15 primeiros e auxilia Max Verstappen na briga pelo título mundial.

“Me desculpem, pessoal”, disse Norris, assim que soube do resultado, por meio do rádio da equipe. Em entrevista à Band, assim que deixou a pista, culpou a bandeira amarela no setor pelo resultado abaixo do esperado na última volta. Terá que se recuperar na corrida deste domingo para somar pontos para McLaren e para si mesmo nos Mundiais. É o pior resultado do britânico desde o GP de Las Vegas, em 2023.

Lando Norris foi eliminado ainda no Q1 do treino classificatório do GP do Azerbaijão da Fórmula 1. Foto: Ali Haider/AFP

Verstappen, da Red Bull, lidera o Mundial de pilotos, com 303 pontos somados até aqui. Lando Norris (241) e Charles Leclerc (217) ainda tentam alcançar o rival holandês nas últimas etapas da Fórmula 1 em 2024. O Mundial de construtores, no entanto, está mais acirrado: líder, a Red Bull se vê ameaçada pelas chegadas de McLaren e Ferrari próximas à liderança.

Publicidade

Veja o grid de largada do GP do Azerbaijão da Fórmula 1