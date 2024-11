F1: Bearman lamenta erros em São Paulo e avalia: ‘Senti menos confiança com carro da Haas’

Bearman escapou inúmeras vezes e chegou a bater de leve com a frente do carro em uma delas, porém continuou na corrida e cruzou a linha de chegada em 12º. Depois da prova, admitiu aos jornalistas presentes no circuito paulistano que, dessa vez, não foi “bom o suficiente” para pontuar.

“Foi difícil porque não entreguei uma corrida muito boa e cometi muitos erros, mas se olharmos para o grid e para os tantos que terminaram a corrida, primeiro de tudo, muitos dos que não cometeram erros foram muito lentos”, começou, em entrevista acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO.