F1: Hamilton quebra protocolo, vai para a galera e anuncia música brasileira; veja vídeo

O Grande Prêmio de São Paulo de 2024 trouxe como sua principal novidade a implantação de uma fan zone vizinha ao Autódromo de Interlagos. Essa área conta com show e participação especial de estrelas da Fórmula 1. Neste sábado, Lewis Hamilton foi ao local e causou alvoroço ao quebrar protocolos para ter contato mais próximo com o público.

Em sua participação no palco, Hamilton também fez um anúncio inusitado. Ao aparecer diante do público, o britânico ouviu o público cantar “O patrão chegou, o patrão chegou” e fez uma dancinha, que arrancou risadas do companheiro de equipe, George Russell. O compatriota, então, questionou: “Sabe sambar?”. Em resposta, o heptacampeão mundial revelou que está compondo músicas em ritmo brasileiro.

Lewis Hamilton é um dos pilotos mais queridos pelo público no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE “Brasil, tenho uma notícia especial para vocês. Tenho feito algumas músicas com ritmos brasileiros. Agora tenho músicas brasileiras. Mal posso esperar para vocês ouvirem”, afirmou Hamilton. Russell, em tom bem-humorado, disse que gostaria de aparecer no clipe. Antes de encerrar sua participação, Hamilton não se limitou a ficar no palco e foi ao encontro da multidão que o escutava atentamente no kartódromo Ayrton Senna. O piloto da Mercedes driblou a segurança, deu autógrafos e tirou selfies com o público.

Neste sábado, Hamilton será o responsável por conduzir a McLaren com a qual Senna foi bicampeão mundial em 1990. O GP de São Paulo programou uma série de homenagens ao ídolo brasileiro ao longo do fim de semana. Senna morreu há 30 anos, em 1º de maio de 1994.

“Hoje vai ser o momento mais emocionante da minha carreira. Mesmo que a corrida seja péssima, o brasileiro sempre me recebe muito bem aqui”, disse Hamilton. A corrida principal do GP de São Paulo está agendada para domingo, às 14h.